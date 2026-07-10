Una marca china lanza una línea de accesorios para su pick-up mediana

Foton , la marca china especializada en pick-ups y vehículos comerciales, anunció en Australia su gama de accesorios originales, una línea desarrollada localmente que incluye toldos, plataformas de techo, barras de remolque, equipos de rescate y protección interior, cada uno desarrollado con socios australianos especializados y probado para las condiciones locales.

La Foton TUNLAND está diseñada para cualquier ocasión: es igual de capaz de transportar una carga completa entre semana que de aventurarse fuera de los caminos trillados el fin de semana. La nueva gama de accesorios amplía aún más su versatilidad, ofreciendo todo lo necesario para transportar, remolcar, proteger y explorar. Desde toldos, cubiertas enrollables y plataformas de techo hasta enganches de remolque, puntos de recuperación y protección interior, está diseñada para que los propietarios disfruten al máximo de cada viaje.

El lanzamiento de la nueva gama local de accesorios Genuine FOTON refleja el compromiso de FOTON Australia de seguir ofreciendo más a los propietarios y de brindarles apoyo mucho más allá del punto de venta.

Cada producto de la gama de accesorios ha sido desarrollado mediante un programa local específico de desarrollo y validación, en colaboración con la fábrica de FOTON y especialistas australianos de confianza en accesorios, para garantizar su durabilidad e idoneidad para las condiciones australianas.

FOTON se asocia con marcas australianas de confianza en vehículos 4x4 para lanzar una gama de accesorios originales para el nuevo TUNLAND.

La gama de productos ha sido diseñada por tres socios clave, cada uno de ellos seleccionado por su experiencia en sus respectivos campos, además de por su excelente soporte local y sus capacidades de ingeniería.

Ironman 4x4 , el socio estrella de la gama, aporta las capotas, las cubiertas enrollables y las plataformas de techo, basándose en décadas de experiencia en la fabricación de equipos para viajes y transporte de carga adaptados a las condiciones australianas.

TriMotive se encarga de los componentes que soportan la carga, con barras de remolque, kits de frenos eléctricos y puntos de recuperación desarrollados para el remolque y la recuperación.

La protección MTL abarca alfombrillas y accesorios relacionados, diseñados para mantener en buen estado los interiores y las superficies de los vehículos TUNLAND durante el uso diario.

Al igual que el propio vehículo, los accesorios originales de FOTON están cubiertos por la garantía de siete años de la marca cuando son instalados por un distribuidor autorizado de la marca china, lo que refuerza el enfoque de FOTON en la confianza del propietario a largo plazo.

El director general de FOTON Australia, Glen Cooper, declaró: "El lanzamiento de TUNLAND fue solo el primer paso en nuestra trayectoria en Australia. Esta gama de accesorios, desarrollada localmente y creada con los mejores socios expertos en las condiciones locales, busca brindar a los propietarios la capacidad que necesitan y ayudarlos a sacar el máximo provecho de su vehículo. Esta gama refleja nuestro compromiso de seguir ofreciendo a los propietarios de TUNLAND más, mucho más allá del momento de la compra y a largo plazo. Además, es solo el comienzo, ya que la gama continuará expandiéndose a medida que crezcamos junto con nuestros clientes y sus necesidades".

Para Ironman 4x4, esta alianza reúne a dos marcas comprometidas con brindar funcionalidad práctica a los clientes australianos.

Matt Frost, director de operaciones de Ironman 4x4, declaró: "Ironman 4x4 cuenta con una trayectoria de casi 70 años y su experiencia en el diseño de accesorios 4x4 innovadores, funcionales y duraderos es inigualable. FOTON trae a Australia vehículos 4x4 que ofrecen capacidad, resistencia y una excelente relación calidad-precio. Estamos encantados de colaborar con FOTON Australia para ofrecer a los propietarios de TUNLAND las herramientas necesarias para mejorar la capacidad y la versatilidad de los modelos V7 y V9, ya sea que se dirijan al lugar de trabajo o a una aventura todoterreno".