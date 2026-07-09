Dacia presentó un nuevo SUV: dice que combina lo mejor de los tres mundos
Tal como se anunció en su plan estratégico para 2030, Dacia está reforzando su presencia en el segmento C.
Tal como se anunció el pasado marzo durante la presentación de su plan estratégico 2030, Dacia amplía su oferta en el segmento C con Striker. Esta propuesta única, una alternativa audaz a los SUV, le permitirá llegar a nuevos clientes, tanto particulares como profesionales.
Complementario a Bigster, pero compartiendo el mismo ADN Dacia, Striker es un crossover que contribuirá a la ambición de la marca: aumentar la cuota de mercado del segmento C del 20% al 33% de las ventas para 2035.
Dacia Striker combina lo mejor de tres mundos: la posición sobreelevada y las capacidades outdoor de un SUV, la versatilidad y practicidad de un familiar, y la eficiencia y dinamismo de una berlina. Con una gama especialmente completa de motorizaciones electrificadas multienergía y el mejor posicionamiento de precio del segmento, Striker refuerza aún más la singular oferta de la marca Dacia.
El nombre Striker proviene de una expresión universal que significa "golpear" o "dar en el blanco". Sorprendente e impactante, refleja el espíritu de desafío y ambición de Dacia: ofrecer una alternativa única en el segmento C sin dejar de ser fiel a los valores que han hecho de la marca un éxito.
Con Striker, Dacia invita a los clientes del segmento C a entrar en una nueva era explorando una novedosa interpretación del crossover.
El concepto crossover de Striker se refleja en sus dimensiones. Con 4,62 m de longitud, Striker se asemeja a un familiar del segmento C. Además, si bien ofrece una altura al suelo equivalente a la de los C-SUV (20 cm para la versión 4x4 y 19 cm para la 4x2), Striker tiene solo 1,53 m de altura (en comparación con los más de 1,60 m de los SUV del segmento C), acercándose así al dinamismo de una berlina.
Motorizaciones del Dacia Striker
Dacia Striker está disponible con cuatro motorizaciones electrificadas eficientes y de alto rendimiento que ofrecen a los clientes una amplia gama de opciones.
- Striker mild hybrid-G 140: las ventajas de combinar la bicarburación GPL y lo híbrido
Dacia, líder indiscutible en GLP en Europa, es el único constructor que ofrece la bicarburación naftera y GLP en toda su gama de modelos térmicos, bajo las denominaciones "mild hybrid-G" y "Eco-G". Para Striker, Dacia ofrece una motorización que combina bicarburación e hibridación ligera de 48 V, disponible con transmisión de 6 velocidades automática o manual.
La hibridación asiste al motor de 3 cilindros 1,2 litros turbocomprimido, que funciona con nafta o GLP, durante las fases de arranque y aceleración, optimizando el placer de conducción y la eficiencia. La frenada regenerativa recarga la batería de 0,8 kWh de forma totalmente imperceptible para el conductor.
Cuando circula con GLP, Striker mild hybrid-G 140 emite, en promedio, un 10% menos de CO2 que un motor naftero equivalente no híbrido. El depósito de GLP, instalado bajo el suelo del baúl, preserva el espacio de carga. El cambio de un combustible a otro es automático, rápido e imperceptible, o manual mediante un conmutador perfectamente integrado en el salpicadero.
- Striker hybrid 155: el dinamismo y la eficiencia del híbrido
Esta motorización consta de un motor naftero de 4 cilindros y 1,8 litros de 109 CV, dos motores eléctricos (uno de 49 CV y un motor de arranque/generador de alta tensión), una batería de 1,4 kWh (280 V) y una caja de cambios automática electrificada. Esta caja cuenta con 4 marchas dedicadas al bloque térmico y dos asignadas al motor eléctrico. Esta tecnología combinada es posible gracias a la ausencia de embrague.
La frenada regenerativa, junto con la alta capacidad de recuperación de energía de la batería y la eficiencia de la caja automática, permite circular hasta un 80% del tiempo en ciudad en modo totalmente eléctrico. Además, el vehículo siempre arranca en modo 100% eléctrico. Striker hybrid 155 presenta emisiones de CO2 inferiores a 100 g/km.
- Striker hybrid 150 4x4: la tranquilidad y la eficacia de la transmisión integral
Esta nueva motorización combina:
- En el eje delantero, un motor 1.2 litros mild-hybrid 48V de 103 kW (140 CV) / 230Nm y una caja automática de doble embrague de 6 velocidades con levas en el volante.
- En el eje trasero, un motor eléctrico con una potencia máxima de 23 kW (31 CV) y 87Nm de par, acoplado a una caja automática de dos velocidades. Este conjunto puede desconectarse.
La ventaja de esta configuración es que proporciona un elevado par motor a las ruedas traseras a baja velocidad en primera marcha para la conducción tipo todoterreno. Además, cuando la caja trasera está desconectada, ofrece el comportamiento y el consumo de un vehículo 4x2. En los modos de conducción en carretera (Auto/Eco/Snow), el 4x4 permanece en “stand-by” y se activa según sea necesario hasta los 140 km/h.
Las fases de conducción en modo totalmente eléctrico se realizan con propulsión y representan hasta el 60% del tiempo de viaje en entornos urbanos y periurbanos. Esto se complementa con fases de tracción que utilizan únicamente el motor térmico y fases que combinan los motores térmico y eléctrico, con una potencia combinada máxima de 110 kW (150 CV).
Precio del Dacia Striker
En Europa, el Dacia Striker tendrá un precio inferior a los 25.000 euros.