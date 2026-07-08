Honda amplía su negocio en Argentina y crea Honda Plan de Ahorro (HPA), una nueva compañía que tiene como objetivo brindar servicios de gestión de capital a través de "Planes de Ahorro".

Honda Motor de Argentina S.A. (HAR), responsable de la fabricación y venta de motocicletas, así como de la comercialización de automóviles y productos de fuerza en Argentina, ha constituido una nueva empresa: Honda Plan Argentina (HPA). La nueva compañía tiene como objetivo brindar servicios de gestión de capital a través de "Planes de Ahorro".

Debido a un entorno económico dinámico impulsado por factores como la inflación, la adquisición de "activos tangibles" para evitar la pérdida de valor del dinero en efectivo se ha convertido en una práctica habitual en Argentina. En este contexto, las motocicletas Honda son altamente valoradas por los clientes no solo como medio de transporte, sino también como activos tangibles que conservan su valor a largo plazo, gracias a su excepcional durabilidad y fiabilidad.

Los "Planes de Ahorro" ofrecidos por HPA constituyen un servicio de gestión de capital en el que los clientes se agrupan y realizan aportes mensuales de acuerdo con las condiciones del plan, lo que les permite adquirir motocicletas Honda de manera sistemática y minimizando la carga de intereses. Utilizando los aportes mensuales de los participantes como fondo común, las motocicletas se entregan de forma secuencial mediante un sistema de sorteo o licitación. Esto permite a los clientes acceder a soluciones de movilidad de manera segura, mitigando al mismo tiempo los riesgos derivados de las fluctuaciones económicas.

Honda WR-V 2026 Honda Tras haber crecido junto a Argentina durante 48 años, Honda continuará aportando valor y satisfacción a la movilidad, la vida cotidiana y las comunidades locales de las personas a través de servicios como este.

Comentario de Masaichi Kobayashi, Presidente de Honda Plan Argentina: