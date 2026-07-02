Honda Accord hace historia en Estados Unidos: alcanza las 15 millones de unidades vendidas
Durante una jornada de operaciones comerciales en un salón de ventas californiano, dos hermanas se convirtieron en las propietarias de las unidades conmemorativas del hito.
Honda formalizó la celebración de un acontecimiento de gran relevancia para sus operaciones globales al concretar la venta de la unidad número 15 millones del Honda Accord en el mercado de los Estados Unidos. Este volumen acumulado de transacciones comerciales consolida al sedán mediano como el automóvil de pasajeros más vendido en ese territorio durante los últimos 50 años.
La entrega del rodado conmemorativo, correspondiente a la variante Accord Sport-L Hybrid 2026, se llevó a cabo en las instalaciones del concesionario oficial Norm Reeves Honda, ubicado en la localidad de Cerritos, California. La compradora fue Andrea, una agente de seguros de 26 años, quien eligió este modelo para reemplazar un Accord Sport de la temporada 2017 que le había sido cedido por su padre.
El arraigo familiar con el producto cobró mayor notoriedad ese mismo día en el salón de ventas, ya que su hermana menor, Alondra (de 24 años), adquirió de forma simultánea otra unidad idéntica, convirtiéndose formalmente en la dueña del Accord número 15.000.001 expedido en el país norteamericano.
Respaldo corporativo y arraigo en la producción local
Los directivos de la marca señalaron que el suceso del Accord radica en su capacidad para sostener inalterados los pilares de durabilidad, eficiencia en el consumo de combustible, niveles de emisiones reducidos y un comportamiento dinámico ágil y divertido.
Un factor concluyente en el posicionamiento y la percepción de este vehículo dentro de la cultura automotriz estadounidense es su fuerte arraigo industrial en la región:
Pionero de manufactura: El Accord ostenta el mérito de haber sido el primer vehículo de origen japonés fabricado de manera integrada en territorio norteamericano.
Trayectoria en Ohio: La producción en la planta de Marysville, Ohio, dio inicio formal el 1 de noviembre de 1982 y se mantuvo activa de forma ininterrumpida durante los últimos 44 años.
Volumen doméstico: Del total de unidades comercializadas en las cinco décadas de historia del sedán, más de 13 millones de ejemplares salieron de las líneas de montaje de la mencionada terminal estadounidense.
Atractivo demográfico y balance de la undécima generación
De acuerdo con las métricas comerciales manejadas por las consultoras del sector en los Estados Unidos, el Accord retiene actualmente una cuota equivalente al 25% de los patentamientos minoristas dentro del segmento de vehículos medianos. Asimismo, los análisis de perfiles de compra revelan que se trata de la opción con mayor nivel de penetración de mercado entre los clientes pertenecientes a la Generación Z, los Millennials, los compradores de primera oportunidad y los segmentos multiculturales.
Este suceso se apoya en una política de precios de transacción competitiva, donde los valores promedio de las versiones nuevas equipadas con propulsores turboalimentados consiguen ubicarse por debajo del valor medio de comercialización de los rodados usados en esa plaza. En el plano de la protección de los pasajeros, toda la familia incorpora de serie el paquete de asistencias a la conducción Honda Sensing, lo que le valió la máxima distinción de TOP SAFETY PICK otorgada por el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS).