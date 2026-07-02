Honda Accord hace historia en Estados Unidos: alcanza las 15 millones de unidades vendidas

Durante una jornada de operaciones comerciales en un salón de ventas californiano, dos hermanas se convirtieron en las propietarias de las unidades conmemorativas del hito.

Honda formalizó la celebración de un acontecimiento de gran relevancia para sus operaciones globales al concretar la venta de la unidad número 15 millones del Honda Accord en el mercado de los Estados Unidos. Este volumen acumulado de transacciones comerciales consolida al sedán mediano como el automóvil de pasajeros más vendido en ese territorio durante los últimos 50 años.

La entrega del rodado conmemorativo, correspondiente a la variante Accord Sport-L Hybrid 2026, se llevó a cabo en las instalaciones del concesionario oficial Norm Reeves Honda, ubicado en la localidad de Cerritos, California. La compradora fue Andrea, una agente de seguros de 26 años, quien eligió este modelo para reemplazar un Accord Sport de la temporada 2017 que le había sido cedido por su padre.

El arraigo familiar con el producto cobró mayor notoriedad ese mismo día en el salón de ventas, ya que su hermana menor, Alondra (de 24 años), adquirió de forma simultánea otra unidad idéntica, convirtiéndose formalmente en la dueña del Accord número 15.000.001 expedido en el país norteamericano.

Respaldo corporativo y arraigo en la producción local Los directivos de la marca señalaron que el suceso del Accord radica en su capacidad para sostener inalterados los pilares de durabilidad, eficiencia en el consumo de combustible, niveles de emisiones reducidos y un comportamiento dinámico ágil y divertido.

Un factor concluyente en el posicionamiento y la percepción de este vehículo dentro de la cultura automotriz estadounidense es su fuerte arraigo industrial en la región: