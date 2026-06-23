Renault actualizó el Megane 100% eléctrico

Renault presenta en Europa el nuevo Megane E-Tech eléctrico , que ofrece un diseño más estilizado, un rendimiento eléctrico mejorado, tecnología a bordo avanzada y una gama de acabados simplificada.

Lanzado por primera vez en 2022, el Megane E-Tech eléctrico marcó el inicio de una nueva generación de vehículos eléctricos Renault . En un mercado dinámico y altamente competitivo, el nuevo modelo se ha mejorado en cuatro áreas clave: un diseño exterior más dinámico, mayor eficiencia eléctrica y rendimiento de carga, tecnología de conectividad y asistencia al conductor mejoradas, y una gama más sencilla y con un equipamiento más completo.

Más de dos de cada tres compradores del Megane E-Tech eléctrico son nuevos en el mundo de los vehículos eléctricos, y la última versión se ha desarrollado para facilitar esa transición, con tecnología diseñada para soportar tanto el uso diario como los viajes más largos.

El nuevo Megane E-Tech eléctrico se fabrica en Europa, en la planta de Ampere ElectriCity. El vehículo y la batería se ensamblan en la planta de Douai, en el norte de Francia, mientras que el motor eléctrico se fabrica en la planta de Renault Group en Cléon, Normandía.

El nuevo Megane E-Tech eléctrico presenta un diseño exterior más dinámico, con un frontal rediseñado y una mayor presencia en carretera. A excepción de los faros, todos los componentes del frontal son nuevos.

El paragolpes delantero, ahora más prominente y del mismo color que la carrocería, le confiere al auto un aspecto más deportivo. Las antiguas tomas de aire laterales han sido sustituidas por una nueva firma lumínica con ocho elementos en forma de diamante dispuestos en forma de tablero de ajedrez. Ubicados en los extremos del paragolpes, contribuyen a que el vehículo parezca más ancho y robusto.

La parrilla cerrada, con su acabado en negro brillante y diseño de rombos, forma parte de la nueva identidad visual, al igual que el logotipo de Renault, ahora ubicado bajo el capó para enfatizar la postura inclinada hacia adelante del vehículo. Las luces de circulación diurna presentan un nuevo diseño de rombos, mientras que las luces traseras conservan su diseño de ancho completo, concebidas como elementos 3D sin lente de cobertura.

Dimensiones del Renault Megane E-Tech

El Megane E-Tech eléctrico es ligeramente más alto, unos 20 mm, debido a su batería de mayor capacidad. Conserva las características de diseño clave del modelo original, como una generosa distancia entre ejes, llantas grandes de 19 o 20 pulgadas, pasos de rueda distintivos, una línea de techo descendente, una línea de cintura alta y manijas de las puertas integradas.

Renault Megane E-Tech

Versiones del Renault Megane E-Tech

La gama se ha reestructurado en torno a dos niveles de equipamiento: techno y esprit Alpine. El techno presenta un diseño exterior dinámico, un embellecedor del paragolpes delantero del color de la carrocería y nuevas llantas de aleación de 19 pulgadas. El esprit Alpine añade llantas de aleación específicas de 20 pulgadas y detalles de diseño distintivos.

El nuevo Megane E-Tech eléctrico está disponible en seis colores de carrocería, incluyendo un nuevo tono Azul Satinado, con opciones bicolor. En el interior, el Techno incorpora un acabado TEP en el tablero, mientras que el Esprit Alpine presenta un diseño interior actualizado, incluyendo un nuevo revestimiento gris espectral en los paneles de las puertas. La iluminación ambiental LED puede ser personalizada por el conductor.

El nuevo Megane E-Tech eléctrico está propulsado por un motor síncrono de rotor bobinado que no utiliza materiales de tierras raras. Fabricado en la planta de Renault Group en Cléon, Francia, desarrolla 220 HP y 300 Nm de par motor.

Se combina con una nueva batería LFP de 67 kWh de capacidad útil, que ofrece una autonomía WLTP de hasta 310 millas, casi 500 km. La batería utiliza una química de fosfato de hierro y litio de nueva generación y una arquitectura de celda a paquete con 232 celdas muy juntas, lo que mejora la eficiencia del empaquetado y la capacidad útil de la batería.

También se ha mejorado el rendimiento de carga. La potencia de carga rápida de CC aumenta a 165 kW, lo que permite cargar la batería del 15 % al 80 % en unos 24 minutos.

El ecosistema eléctrico incluye la planificación de rutas de Google Maps, que tiene en cuenta los requisitos de carga para optimizar los tiempos de viaje, así como una bomba de calor y un preacondicionamiento de la batería para ayudar a mantener el rendimiento de la batería en diferentes condiciones.

El nuevo Megane E-Tech eléctrico está equipado con un cargador de CA de 11 kW. La función de conexión del vehículo a la carga permite a los usuarios alimentar un dispositivo de 220 V de hasta 3.700 W mediante un adaptador, mientras que la función de conexión del vehículo a la red, según la disponibilidad en el mercado, puede devolver electricidad a la red y ayudar a reducir los costes de carga en el hogar.

El nuevo Megane E-Tech eléctrico se basa en la plataforma específica RG medium 1.0, anteriormente AmpR Medium. La batería permanece ubicada bajo el piso, lo que favorece una distribución de peso equilibrada y un centro de gravedad bajo. La suspensión trasera multibrazo mejora la estabilidad y el control, mientras que la dirección se ha optimizado para una respuesta más directa. Para alojar la nueva batería, se han rediseñado los muelles y amortiguadores, y se ha reajustado la dirección.

Renault también ofrece la función One Pedal, que permite acelerar y frenar hasta detenerse por completo utilizando únicamente el pedal del acelerador. Se pueden seleccionar cuatro niveles de frenado regenerativo, complementados con el modo One Pedal, mediante las levas del volante.

La nueva gama eléctrica Megane E-Tech ha sido diseñada para facilitar la elección del cliente, a la vez que aumenta el equipamiento de serie.

El Techno viene equipado de serie con una amplia gama de características, que incluyen la pantalla dual openR link de 12 pulgadas con Google integrado, planificación de rutas para vehículos eléctricos, bomba de calor, preacondicionamiento de la batería, motor de 220 HP y nuevas llantas de aleación de 19 pulgadas.

El esprit Alpine incorpora un diseño exterior más distintivo, llantas de aleación de 20 pulgadas, asientos con función de masaje eléctrica, un sistema de audio premium Harman Kardon y una gama ampliada de sistemas de asistencia al conductor.

El nuevo Renault Megane E-Tech eléctrico sigue basándose en los pilares del modelo original: un diseño robusto, tecnología intuitiva, un rendimiento eléctrico eficiente y un placer de conducción inigualable para el día a día. Diseñado y fabricado en Francia, respalda la estrategia eléctrica de Renault y refuerza la posición del modelo en el segmento de los vehículos eléctricos compactos.