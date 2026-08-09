Chevrolet continúa con su financiamiento a tasa 0% para todo su portafolio de productos en agosto
Las gamas Chevrolet Onix, Onix Plus, Tracker y Sonic mantienen en agosto sus planes de financiación a tasa 0% hasta en 24 meses.
Chevrolet continúa ofreciendo para todo su portafolio de modelos las mejores condiciones de financiación del mercado para comprar un vehículo 0Km de la marca de una forma accesible y conveniente.
En este sentido, Chevrolet mantiene en agosto sus inigualables condiciones de financiación con tasa 0%, amplios plazos de pago y altos topes de financiamiento para todos sus productos, con planes a tasa 0% hasta en 24 meses para las gamas Onix, Onix Plus, Tracker y Sonic; hasta en 18 meses para las líneas Spin, Montana, S10, Trailblazer y Captiva PHEV, así como hasta en 12 meses para la Nueva Silverado y el Spark EUV 100% eléctrico.
Además de esta financiación a tasa 0%, Chevrolet sigue brindando atractivos planes con largos plazos de pago a tasas muy ventajosas, entre los que se destaca una nueva línea de este tipo, con plazo de hasta 48 meses, para la familia Onix y Onix Plus.
Por otra parte, la marca ofrece a los clientes, en varias de dichas líneas de financiación, la posibilidad de pagar la primera cuota de su plan recién a partir de los 60 días de suscribir la operación.
“Chevrolet continúa ofreciendo a sus clientes las financiaciones más convenientes del mercado para toda su línea de vehículos. Además de los planes con Tasa 0%, ofrecemos exclusivos planes de ahorro con la modalidad Adjudicación Pactada, que facilita a los suscriptores obtener su unidad de forma rápida y transparente. Nuestro objetivo es acercar alternativas a los clientes para que puedan acceder a nuestro renovado portfolio que ofrece tecnología de vanguardia y un gran respaldo de nuestra postventa”, afirmó Andrés Carfagna, Director Comercial de GM Argentina, Paraguay y Uruguay.
Cómo es la financiación de Chevrolet
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Plan Onix & Onix Plus
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Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $25.000.000.*
Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $22.000.000.
Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $20.000.000.
Financiación hasta $26.500.000 a 48 meses, con tasa 26,9% (Nuevo).
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Plan Tracker
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Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $27.000.000.*
Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $26.000.000.
Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $19.000.000.
Financiación de hasta $34.000.000 a 48 meses, con tasa 25,9%.
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- Plan Spin
- Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $24.000.000.*
- Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $18.000.000.
- Financiación de hasta $25.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.
- Financiación de hasta $26.500.000 a 18 meses, con tasa 15,9%.
- Plan Montana
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Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $30.000.000.*
Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $18.000.000.
Financiación de hasta $32.000.000 a 30 meses, con tasa 23,9%.
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Plan S10 (WT y Z71)
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Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $30.000.000.*
Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $25.000.000.
Financiación de hasta $40.000.000 a 18 meses, con tasa 19,9%.
Financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con tasa 25,9%.
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Plan S10 (LTZ y HC)
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Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $35.000.000.*
Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $30.000.000.
Financiación de hasta $50.000.000 a 30 meses, con tasa 25,9%.
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Plan Trailblazer
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Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $43.000.000.*
Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $30.000.000.
Financiación de hasta $50.000.000 a 30 meses, con tasa 25,9%.
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Plan Silverado
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Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.*
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Plan Spark EUV
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Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.*
Financiación de hasta $30.000.000 a 18 meses, con tasa 19,9%.
Financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9%.
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Plan Captiva PHEV
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Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $30.000.000.*
Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $26.500.000.
Financiación de hasta $36.500.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.
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Plan Sonic
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Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $28.000.000.*
Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $25.000.000.
Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $22.000.000.
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