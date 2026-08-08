30 años de la Peugeot Partner y 10 del Traveller: repaso del éxito de ambos modelos

Peugeot , uno de los principales actores del mercado europeo de vehículos comerciales ligeros, celebra el éxito de dos de sus modelos más vendidos: la furgoneta compacta Partner cumple 30 años con más de 2,6 millones de unidades vendidas a lo largo de tres generaciones (incluido el Rifter), mientras que el monovolumen TRAVELLER cumple 10 años en el mercado.

Lanzada en 1996, la primera generación de la Peugeot Partner revolucionó el mercado con un enfoque innovador en el segmento de las furgonetas compactas, combinando robustez, una generosa capacidad de carga y un alto nivel de confort de conducción. La Partner se consolidó rápidamente como una herramienta de trabajo de confianza, reconocida por su fiabilidad, durabilidad y versatilidad.

En 2008, la segunda generación de la Partner aumentó de tamaño para ofrecer un volumen de carga y una capacidad de carga útil aún mayores. Más cómoda y tecnológicamente avanzada, también se benefició de un mejor comportamiento en carretera y una mayor eficiencia.

Presentada en 2018 y renovada sustancialmente en 2023, la tercera generación del Partner , construida sobre la avanzada plataforma EMP2, adoptó el PEUGEOT i-Cockpit en línea con la gama de turismos de la marca. Disponible en versiones de batalla estándar y larga (ofreciéndose esta última también como furgoneta de equipo), supuso un importante paso adelante con la introducción del E-PARTNER totalmente eléctrico, junto con los sistemas de propulsión de gasolina y diésel. A partir de 2027 se incorporará a la gama una versión híbrida suave.

Treinta años después de su lanzamiento, la Partner sigue siendo uno de los modelos más vendidos en el segmento de las furgonetas compactas. Peugeot continúa ampliando la gama para responder a las necesidades cambiantes de los profesionales con aún mayor precisión y eficiencia.

La nueva Partner Active, presentada en junio de 2026, ofrece un punto de entrada más accesible al tiempo que proporciona las características esenciales que necesitan los profesionales, incluida una innovadora distribución interior diseñada para facilitar la conducción y el trabajo diario. La Partner Active está equipada con Flexiseat, un asiento de pasajero modular cuyo cojín se pliega verticalmente en segundos, lo que aumenta el volumen de carga hasta en 0,5 m³.

Peugeot presentará el PARTNER Pro Skill en la feria IAA Transportation de Hannover, del 14 al 20 de septiembre. Diseñado para profesionales que trabajan en los entornos más exigentes, el PARTNER Pro Skill viene de serie con el «Construction Pack», que incluye una mayor distancia al suelo, protección de los bajos del motor y el sistema Grip Control con asistencia al descenso en pendientes. También está disponible con una conversión a tracción a las cuatro ruedas desarrollada por Dangel.

Peugeot Traveller: Diez años de versatilidad

La primera generación del TRAVELLER cosechó un éxito inmediato tras su lanzamiento en 2016. Desarrollado sobre la plataforma EMP2, el modelo se consolidó rápidamente como un referente en el transporte de pasajeros gracias a su versatilidad, comodidad y fiabilidad. Disponible en la versión totalmente eléctrica E-TRAVELLER, así como con motores diésel, en dos longitudes y numerosas configuraciones con capacidad para hasta nueve pasajeros y su equipaje, ofrece la flexibilidad que tanto valoran los profesionales como las familias numerosas.

Peugeot Traveller

El TRAVELLER desempeña un papel destacado como servicio de transporte VIP en eventos en los que Peugeot es socio, especialmente en el mundo del cine, como los Premios César, los Premios BAFTA, el Festival de Cine de Cannes, el Festival Internacional de Cine de Comedia de Alpe d’Huez y el Festival de Cine de Venecia, así como durante el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC).