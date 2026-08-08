Nueva Ram 1500 Big Horn: motor Hurricane 6, 426 CV y precio competitivo

Ram oficializó el lanzamiento de la 1500 Big Horn en Brasil, una versión que se suma al portfolio local junto a las variantes Laramie y Laramie Night Edition. Juliano Machado, director de la marca para Sudamérica, destacó que la incorporación busca ampliar el volumen del segmento ofreciendo rendimiento y espacio interior frente a alternativas de menor porte.

La camioneta está impulsada por el motor 3.0L Hurricane 6 Biturbo , configurado con las siguientes especificaciones mecánicas:

Rendimiento mecánico: Genera una potencia de 426 CV y un torque máximo de 635 Nm (64,8 kgfm). Se combina con una transmisión automática de ocho marchas y un sistema de tracción 4x4 con caja de transferencia electrónica (modos 4x2, 4x4 Auto, 4x4 High y 4x4 Low).

Con esta configuración, la 1500 Big Horn acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos . La electrónica permite seleccionar cinco modos de conducción (Automático, Remolque, Nieve/Superficie resbaladiza, Deportivo y Todoterreno) que modifican la respuesta del acelerador, la gestión de la caja y los controles de tracción y estabilidad.

El diseño frontal exhibe una parrilla de barras activas con marco del color de la carrocería y el logotipo cromado de la marca. Las ópticas principales cuentan con tecnología LED y cambio automático de luces altas.

Se comercializa sin costo adicional en los colores Azul Forjado Metálico, Negro Diamante Perlado, Granito Cristal Metálico, Plata Zenith Metálico y Blanco Brillante. Equipa estribos laterales, llantas de aleación cromadas de 20 pulgadas y doble salida de escape posterior.

Dimensiones de la caja de carga: Posee 1,71 metros de largo, 1,52 metros de ancho y 54 centímetros de alto, ofreciendo un volumen útil de 1.523 litros . El portón trasero incluye amortiguación y apertura remota.

Capacidad de arrastre: Soporta hasta 4.490 kg de remolque, e incluye de fábrica la preinstalación con enganche y conexiones eléctricas sobre un chasis reforzado con acero de alta resistencia.

En la cabina, la plancha de a bordo alberga un instrumental digital y la pantalla central multimedia de 12 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. El sistema de audio está firmado por Alpine, con 9 parlantes, subwoofer de 10 pulgadas, 506 vatios de potencia y tecnología de cancelación activa de ruido.

El apartado de confort añade volante calefaccionado, pedales con regulación eléctrica, climatizador automático bizona con salidas traseras, cargador inductivo, tomas de 115V y seis puertos USB. A través de la aplicación My Uconnect, el usuario puede monitorear el estado de la unidad, verificar la ubicación y gestionar aperturas a distancia.

En materia de seguridad, la versión incorpora seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas, control de balanceo de remolque y el paquete de asistentes a la conducción ADAS, compuesto por:

Control de crucero adaptativo con función Stop & Go.

Alerta de colisión frontal con frenado de emergencia autónomo (detección de peatones y ciclistas).

Monitoreo de punto ciego.

Asistente activo de mantenimiento de carril.

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