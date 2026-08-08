Nueva Ram 1500 Big Horn: motor Hurricane 6, 426 CV y precio competitivo
Ram sumó a su catálogo en Brasil una versión que combina la plataforma de tamaño completo con un valor de comercialización competitivo.
Ram oficializó el lanzamiento de la 1500 Big Horn en Brasil, una versión que se suma al portfolio local junto a las variantes Laramie y Laramie Night Edition. Juliano Machado, director de la marca para Sudamérica, destacó que la incorporación busca ampliar el volumen del segmento ofreciendo rendimiento y espacio interior frente a alternativas de menor porte.
Motorización Hurricane 6 y prestaciones dinámicas
La camioneta está impulsada por el motor 3.0L Hurricane 6 Biturbo, configurado con las siguientes especificaciones mecánicas:
Rendimiento mecánico: Genera una potencia de 426 CV y un torque máximo de 635 Nm (64,8 kgfm). Se combina con una transmisión automática de ocho marchas y un sistema de tracción 4x4 con caja de transferencia electrónica (modos 4x2, 4x4 Auto, 4x4 High y 4x4 Low).
Con esta configuración, la 1500 Big Horn acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos. La electrónica permite seleccionar cinco modos de conducción (Automático, Remolque, Nieve/Superficie resbaladiza, Deportivo y Todoterreno) que modifican la respuesta del acelerador, la gestión de la caja y los controles de tracción y estabilidad.
Diseño exterior, capacidad de carga y remolque
El diseño frontal exhibe una parrilla de barras activas con marco del color de la carrocería y el logotipo cromado de la marca. Las ópticas principales cuentan con tecnología LED y cambio automático de luces altas.
Se comercializa sin costo adicional en los colores Azul Forjado Metálico, Negro Diamante Perlado, Granito Cristal Metálico, Plata Zenith Metálico y Blanco Brillante. Equipa estribos laterales, llantas de aleación cromadas de 20 pulgadas y doble salida de escape posterior.
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Dimensiones de la caja de carga: Posee 1,71 metros de largo, 1,52 metros de ancho y 54 centímetros de alto, ofreciendo un volumen útil de 1.523 litros. El portón trasero incluye amortiguación y apertura remota.
Capacidad de arrastre: Soporta hasta 4.490 kg de remolque, e incluye de fábrica la preinstalación con enganche y conexiones eléctricas sobre un chasis reforzado con acero de alta resistencia.
Equipamiento interior, seguridad ADAS y conectividad
En la cabina, la plancha de a bordo alberga un instrumental digital y la pantalla central multimedia de 12 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. El sistema de audio está firmado por Alpine, con 9 parlantes, subwoofer de 10 pulgadas, 506 vatios de potencia y tecnología de cancelación activa de ruido.
El apartado de confort añade volante calefaccionado, pedales con regulación eléctrica, climatizador automático bizona con salidas traseras, cargador inductivo, tomas de 115V y seis puertos USB. A través de la aplicación My Uconnect, el usuario puede monitorear el estado de la unidad, verificar la ubicación y gestionar aperturas a distancia.
En materia de seguridad, la versión incorpora seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas, control de balanceo de remolque y el paquete de asistentes a la conducción ADAS, compuesto por:
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Control de crucero adaptativo con función Stop & Go.
Alerta de colisión frontal con frenado de emergencia autónomo (detección de peatones y ciclistas).
Monitoreo de punto ciego.
Asistente activo de mantenimiento de carril.
Puntos clave de la Ram 1500 Big Horn
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Motorización: 3.0 Biturbo de 426 CV y 635 Nm de torque.
Aceleración: 0 a 100 km/h en 5,3 segundos.
Capacidades: 1.523 litros en caja de carga y 4.490 kg de remolque.
Precio en Brasil: R$ 449.990.