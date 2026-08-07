Dongfeng refuerza su apuesta por el mercado argentino con una nueva estrategia comercial
Dongfeng actualizó su propuesta comercial en Argentina con el objetivo de fortalecer su competitividad, ampliar el acceso a nuevas tecnologías de movilidad
Dongfeng actualizó su propuesta comercial en Argentina con el objetivo de fortalecer su competitividad, ampliar el acceso a nuevas tecnologías de movilidad y responder a la evolución del mercado automotor local.
La nueva estrategia comercial alcanza a toda la gama que Dongfeng comercializa en Argentina (BOX EV, MAGE HEV y HUGE HEV) y representa un nuevo paso en el plan de crecimiento que la marca viene desarrollando en el país. Con esta iniciativa, reafirma su compromiso con la innovación, fortalece su competitividad y amplía el acceso a tecnologías de movilidad electrificada.
Cuánto cuestan los modelos de Dongfeng
Los valores quedaron establecidos de esta forma: el BOX EV pasa de 29.700 a 24.990 dólares, el Mage HEV antes valía 34.400 y ahora 30.990, mientras que el Huge HEV ahora cuesta 33.990 dólares y antes valía 36.700.
Esta actualización forma parte de una estrategia de largo plazo con la que Dongfeng, representada por Famly Argentina, busca ampliar el acceso a su propuesta tecnológica, fortalecer su competitividad y consolidar su crecimiento en el mercado argentino.
El BOX EV representa la propuesta 100 % eléctrica de la marca para la movilidad urbana, mientras que MAGE HEV y HUGE HEV incorporan tecnología híbrida que combina eficiencia energética, confort, seguridad y equipamiento, en línea con las nuevas tendencias de movilidad y la creciente demanda de soluciones más sustentables.
“Estamos construyendo una marca con visión de largo plazo en Argentina. Esta actualización responde a una estrategia integral orientada a fortalecer nuestra competitividad y acercar nuestra propuesta tecnológica a un universo más amplio de clientes. Es una decisión alineada con nuestros objetivos de crecimiento y con el compromiso que asumimos con el mercado local”, señalaron desde Dongfeng Argentina.
Los tres modelos ya se encuentran disponibles en la red oficial de concesionarios Dongfeng de todo el país.