Dongfeng refuerza su apuesta por el mercado argentino con una nueva estrategia comercial

Dongfeng actualizó su propuesta comercial en Argentina con el objetivo de fortalecer su competitividad, ampliar el acceso a nuevas tecnologías de movilidad

Dongfeng actualizó su propuesta comercial en Argentina con el objetivo de fortalecer su competitividad, ampliar el acceso a nuevas tecnologías de movilidad y responder a la evolución del mercado automotor local.

La nueva estrategia comercial alcanza a toda la gama que Dongfeng comercializa en Argentina (BOX EV, MAGE HEV y HUGE HEV) y representa un nuevo paso en el plan de crecimiento que la marca viene desarrollando en el país. Con esta iniciativa, reafirma su compromiso con la innovación, fortalece su competitividad y amplía el acceso a tecnologías de movilidad electrificada.

Cuánto cuestan los modelos de Dongfeng Dongfeng MAGE HEV Los valores quedaron establecidos de esta forma: el BOX EV pasa de 29.700 a 24.990 dólares, el Mage HEV antes valía 34.400 y ahora 30.990, mientras que el Huge HEV ahora cuesta 33.990 dólares y antes valía 36.700.

Esta actualización forma parte de una estrategia de largo plazo con la que Dongfeng, representada por Famly Argentina, busca ampliar el acceso a su propuesta tecnológica, fortalecer su competitividad y consolidar su crecimiento en el mercado argentino.

El BOX EV representa la propuesta 100 % eléctrica de la marca para la movilidad urbana, mientras que MAGE HEV y HUGE HEV incorporan tecnología híbrida que combina eficiencia energética, confort, seguridad y equipamiento, en línea con las nuevas tendencias de movilidad y la creciente demanda de soluciones más sustentables.