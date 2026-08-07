Ford revela el nombre y el precio de su nueva pick-up eléctrica

Ford anunció en Estados Unidos el nombre de su nueva pick-up eléctrica mediana que llegará al mercado norteamericano a comienzos de 2027: Fathom. La palabra, en inglés, en su significado más común hace referencia a la unidad utilizada para medir la profundidad del agua.

"Desde la ingeniería hasta el nombre, el proyecto del primer vehículo construido con la nueva Plataforma Universal de Vehículos Eléctricos de Ford tuvo su origen en la comprensión profunda de la persona que lo va a conducir. Su día a día, sus desafíos, sus objetivos y también su bolsillo", explica Kay Hart, gerente general de Ford Model e , división de vehículos eléctricos de la marca.

Según ella, las motivaciones de ese propietario son un poco diferentes de las del cliente tradicional de pick-ups . "Más que sonar bien, su nombre necesitaba capturar una mentalidad, trasladando el foco de las características técnicas hacia un espíritu de adaptabilidad".

Junto con el nombre, Ford EEUU anunció también el precio de la nueva pick-up , que partirá de US$28.350 con batería de autonomía estándar para competir en el segmento de vehículos eléctricos de entrada. Este, sin embargo, es solo uno de sus atractivos.

La Fathom contará con una pantalla grande de alta resolución, capacidad de energía bidireccional, llave digital y flexibilidad de carga en la caja y en el compartimiento bajo el capó. La cabina lleva a cinco adultos con comodidad tanto para el uso diario como para viajes de fin de semana.

Está repleta de equipamiento y sus tecnologías incluyen el sistema de conducción autónoma BlueCruise integrado con el nuevo Apple Maps, además de compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

Características de la nueva pick-up eléctrica de Ford

Es una práctica común en la industria automotriz nombrar los vehículos con códigos de letras y números para indicar la versión, el motor y otras especificaciones. La F-150 es un buen ejemplo.

"En esta pick-up, desde el inicio nos comprometimos a hacer las cosas de manera diferente. Eso está en su ADN. Quisimos elegir un nombre para darle personalidad al vehículo, un alma, y convertirlo en un personaje en la vida de nuestro cliente", dice Kay Hart.

Esa filosofía guio el recorrido de nueve meses en busca del nombre. Fathom se destacó por ayudar a comunicar que hay más en el producto de lo que los ojos ven.

"Antes de significar profundidad, Fathom describía la extensión de los brazos abiertos de una persona, aproximadamente un metro ochenta. Los marineros usaban esa medida para calcular aguas cuyo fondo no lograban ver. Después, la palabra pasó a significar algo completamente distinto: comprender algo por completo", detalla Kay Hart.

Cómo llegaron al nombre de la pick-up de Ford

Para llegar al nombre Fathom, el equipo comenzó con una lista extensa. Primero, revisó los archivos de Ford, analizando cómo la empresa ha nombrado vehículos durante más de un siglo, desde el Galaxie y el Taurus hasta su primer modelo en unir auto y pickup, el Ranchero. Cada opción traía una implicación específica, que quizás no se ajustara a la nueva pickup eléctrica.

¿Qué comunica profundidad más allá de la superficie? ¿Cómo comunicamos la sensación emocional de un vehículo que es más de lo que parece ser?", destaca Kay Hart. "Dos redactores de Ford llegaron por separado al nombre Fathom. Pero no fue una decisión inmediata. Quedó guardado en un archivo con cientos de otras opciones."

A medida que los nombres competidores eran eliminados, Fathom sobrevivió a todos los recortes hasta llegar a la lista final, destacándose como la elección principal entre los focus groups.

"Construimos la nueva pick-up eléctrica para una persona que pasamos años conociendo. Cuando los clientes comiencen a explorar la tecnología y el diseño de la Fathom, la conexión entre el nombre, el producto y el conductor se hará evidente", concluye.