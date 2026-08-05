Todo sobre la nueva Ford Territory: motor 1.8 EcoBoost, equipamiento y precio

Ford presentó la variante tope de gama de su utilitario deportivo, que incorpora diseño exterior bitono y un sistema de audio premium de 10 parlantes.

Ford lanzó oficialmente la Territory Platinum, una nueva alternativa que se ubica en el escalón más alto de la familia del SUV mediano. Esta versión toma como base el equipamiento de la variante Titanium y añade terminaciones exclusivas, mayor tecnología de confort y elementos estéticos diferenciados.

Con esta incorporación, la oferta del modelo queda compuesta por cuatro opciones: SEL (entrada a la gama), Trend HEV (híbrida), Titanium y la nueva Platinum.

Diseño exclusivo y novedades de equipamiento La variante Platinum se distingue en el plano estético por su esquema exterior bitono, que aplica tono negro en el techo, los espejos retrovisores y los paragolpes. La parrilla frontal suma un marco oscuro con una barra central iluminada en tecnología LED, acompañada por llantas de aleación de 19 pulgadas de diseño propio para este catálogo.

Ford Territory Ford En el interior, estrena un tapizado claro en cuero diamantado y microperforado, zócalos de puerta iluminados e insignias alegóricas a la versión. En el apartado de confort e infoentretenimiento, agrega un sistema de sonido de alta fidelidad con 10 parlantes y subwoofer, manteniendo la pantalla central del sistema SYNC de 12,3 pulgadas y el instrumental digital de 12 pulgadas.

El paquete tecnológico se completa con las funciones conectadas a través de la Ford App (arranque remoto, geolocalización y diagnóstico en tiempo real) y el paquete de asistencias a la conducción Ford Co-Pilot360, que reúne frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo con función Stop & Go y mantenimiento de carril.