Ford tomó una drástica decisión con la producción de la Ranger en Argentina: el motivo

La planta de General Pacheco verá alterado el ritmo de producción de la pickup Ranger en medio de un escenario de caída de demanda.

Ford Argentina reducirá su esquema de producción en la planta de General Pacheco ante la caída de la demanda de pickups en la región. La automotriz reducirá el ritmo de fabricación de la Ford Ranger a partir de octubre, en una decisión que busca adecuar la oferta al nivel de ventas.

La medida está en línea con la crisis de la industria automotriz local que llevó a un incremento en los niveles de stocks tanto en Argentina como en Brasil, los dos principales destinos de la pickup fabricada en el país.

Desde la compañía señalaron que el objetivo es "adecuar el volumen diario de producción para alinearlo con el nivel de demanda que estamos observando en la región", mediante un ajuste en la velocidad de la línea de montaje que permita responder a las condiciones actuales del mercado.

Aunque la empresa evitó precisar el alcance del cambio, fuentes del sector estiman que la reducción de la producción rondaría el 17% desde octubre. No obstante, el porcentaje definitivo dependerá de la evolución de la demanda durante agosto y septiembre, meses en los que Ford volverá a revisar sus proyecciones.

Caída de las ventas La decisión representa un cambio de escenario respecto del año pasado. Durante 2025, la terminal había incrementado en dos oportunidades la velocidad de producción, con ajustes del 15% en cada caso, para acompañar un plan que apuntaba a alcanzar una capacidad cercana a las 80.000 unidades anuales en 2026. Esa expansión estuvo respaldada por la incorporación de alrededor de 150 trabajadores a la planta de General Pacheco.