La industria automotriz sufrió una baja del 1,9% en la producción de mayo y cierra el primer semestre a la baja

Los desafíos de costos que enfrentan las fábricas y el pedido unificado de ADEFA para que provincias y municipios reduzcan tasas de abasto.

La industria automotriz argentina atraviesa un periodo de transición marcado por la renovación de la oferta y la maduración de inversiones. Según el último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), durante los 18 días hábiles de actividad en junio, se fabricaron 37.029 vehículos (entre automóviles y comerciales livianos), lo que representa una ligera baja del 1,9% respecto de mayo y un retroceso del 13,6% en comparación con junio de 2025.

Con estas cifras, el primer semestre de 2026 cierra con un acumulado de 204.658 unidades producidas, situándose un 18,3% por debajo del mismo periodo del año anterior. Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, señaló que la industria opera actualmente con tiempos de recomposición más lentos que la demanda.

En el plano comercial, junio arrojó un dato positivo en las ventas mayoristas: se entregaron 44.096 vehículos a la red de concesionarios, un salto del 22,5% frente a mayo. No obstante, al comparar con junio del año pasado, el volumen se sitúa un 26,3% por debajo, acumulando una caída semestral del 23,7%.

Claves para la competitividad y el futuro cercano Desde ADEFA se destacó como una señal "fundamental" la reducción de los derechos de exportación publicada por el Gobierno Nacional, medida que busca mejorar la competitividad externa del sector. En junio, las exportaciones alcanzaron las 22.373 unidades, una baja del 11,3% mensual y del 1,7% interanual.