La industria autopartista cayó casi 9% en el primer cuatrimestre

La industria autopartista volvió a caer y profundiza su crisis. Durante los primeros cuatro meses de 2026, el sector registró una baja acumulada de 8,9% en su nivel de actividad respecto del mismo período del año pasado, mientras que en abril el retroceso fue aún más pronunciado, con una baja de 14,7% frente a marzo, según informó la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

El deterioro de la actividad se produjo en un contexto de retrocesos generalizados en todos los indicadores vinculados a la cadena de la industria automotriz .

La fuerte baja de la producción automotriz aparece como uno de los principales factores que explican la situación del sector. Entre abril se fabricó un 10% 129.867 vehículos, un volumen 18,6% inferior al registrado en igual período de 2025. Además, la producción de abril mostró una caída de 10,1% respecto de marzo.

Las exportaciones de autopartes acumularon una baja interanual de 9,2%, mientras que en abril se ubicaron 5,8% por debajo del nivel observado en marzo. En tanto que en el mercado de reposición, uno de los segmentos que suele mostrar mayor estabilidad, las ventas de combustible acumularon una disminución interanual de 0,3% y una caída de 4,4% respecto del mes previo.

La desaceleración de la actividad ya se refleja de manera contundente en el empleo. De acuerdo con un relevamiento de la Unión Industrial Argentina citado por AFAC, el 48,9% de las empresas autopartistas reportó una reducción de personal durante abril, mientras que el 40,4% mantuvo su plantilla sin cambios y apenas el 10,6% informó incorporaciones.

La pérdida de puestos de trabajo ya había sido significativa durante 2025. Según el informe, el sector eliminó 4.100 empleos, lo que representó una contracción de 7,7% respecto del año anterior.

Frente a la caída de la producción, las empresas comenzaron a implementar medidas para adecuar sus estructuras operativas. Entre las más frecuentes aparecen la reducción de turnos laborales, el adelantamiento de vacaciones y las suspensiones temporarias de personal. Estas acciones fueron mencionadas por alrededor del 9% de las compañías relevadas por la UIA.

Otro indicador que refleja la debilidad del sector es la utilización de la capacidad instalada. En abril, las autopartistas trabajaron en promedio al 56,1% de su capacidad, un nivel inferior al promedio industrial, que se ubicó en 61,6%.