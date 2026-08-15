La nueva joya de Puerto Madero: sale a la venta el Penthouse de Harbour Tower por US$21 millones

El mercado inmobiliario se encuentra en medio de un nuevo hito. El lanzamiento a la venta de la nueva joya de Puerto Madero : el Penthouse de Harbour Tower, que sale al mercado por US$21 millones, convirtiéndose en la propiedad residencial más cara a la venta en Argentina.

La residencia, ubicada en los pisos 52 y 53, cuenta con 674 m², además con otros 149 m² destinados a cocheras y servicios privados y forma parte de una torre que ofrece 1.800 m² de amenities.

"Al desarrollar un proyecto, nuestra visión siempre se orienta a lo excepcional, respaldado con la calidad arquitectónica: creamos propuestas únicas, singulares e irrepetibles para las familias. El Penthouse fue concebido como una experiencia residencial extraordinaria, donde la amplitud, las visuales privilegiadas y la privacidad absoluta se combinan con un diseño sofisticado", afirma Alejandro Ginevra, presidente y fundador de GNV Group.

"Es una torre concebida para vivir a la altura, con una ubicación, visuales y categoría únicas. Se trata de un desarrollo a gran escala que transforma el skyline de Buenos Aires", agrega Ginevra.

El penthouse se encuentra en el Harbour Tower , de 53 pisos y 194 metros de altura, ubicado en el Dique 1 de Puerto Madero, dentro de Distrito Madero Harbour, y cuenta con 217 residencias y más de 1.800 m² de amenities, que incluyen gimnasio, spa, piscinas, espacios de coworking, cavas privadas, zona de parrillas, microcine Hi-Tech y áreas para eventos, entre otros.

Una particularidad única de la propiedad: se pueden observar los estadios de Boca, River, Huracán, Independiente y Racing.

Cómo es el Penthouse

Distribuido en dos niveles, el Penthouse cuenta con palier privado, antecámara de seguridad y una recepción de 160 m² con doble altura de 8 metros, que da paso a los principales ambientes de la residencia. En este nivel se encuentran los espacios de living y comedor, bar, cava de vinos, toilette, dos dormitorios con vestidor y baño en suite, dependencia de servicio, cocina con parrilla y comedor diario.

Una gran escalera conecta con el piso 53, donde se encuentra la master suite de 120 m², equipada con dos baños y dos vestidores individuales. En este mismo nivel se ubica uno de los grandes diferenciales de la propiedad: una piscina cubierta y climatizada, con vistas abiertas a la ciudad y al Río de la Plata.

El nivel superior se completa con un exclusivo espacio de wellness, que incluye gimnasio, sala de tratamientos y sauna, además de un media room y un estudio privado. Cada ambiente fue pensado para ofrecer una experiencia de máximo confort y privacidad, en una residencia donde los espacios interiores se integran permanentemente con las vistas del entorno.

Otro de los grandes atributos del Penthouse son sus 149 m² destinados a cocheras. El espacio contempla una cochera privada cerrada para dos vehículos, un área adicional destinada a motovehículos o bicicletas, toilette y office para choferes. A esto se suman cuatro cocheras adicionales ubicadas en los subsuelos de la torre, alcanzando una capacidad total para seis vehículos.

Además, desde el sector de estacionamiento existe acceso directo al helipuerto de Distrito Madero Harbour, un diferencial que refuerza el carácter exclusivo de la propiedad y su propuesta de máxima privacidad y comodidad.