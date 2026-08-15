Banco Nación: todos los descuentos y cuotas sin interés para aprovechar este fin de semana

Este fin de semana el Banco Nación (BNA) ofrece descuentos , reintegros y cuotas sin interés en supermercados, viajes, tecnología, librerías y otros rubros. Los beneficios, disponibles para quienes paguen con tarjetas de la entidad a través de MODO BNA+, también incluyen promociones especiales por el Día del Niño.

Los clientes del Banco Nación que paguen con tarjetas de crédito, débito o prepagas a través de MODO BNA+ podrán acceder a beneficios en distintos comercios y categorías.

Banco Nación ofrece descuentos durante el fin de semana a través de MODO BNA+ Foto: iProfesional

Viajes y entretenimiento con cuotas sin interés

También se pueden aprovechar las promociones de BNA para hacer una escapada. Las opciones son:

Hasta 12 cuotas sin interés en vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas.

Programa Viajá+, con 3, 6 y 12 cuotas sin interés en hoteles, alquiler de autos, agencias de viaje, pasajes nacionales y productos regionales.

Hasta 9 cuotas sin interés en productos turísticos seleccionados de Despegar.

En entretenimiento, los beneficios incluyen:

15% de reintegro en compras abonadas en una cuota con Mastercard para el Movistar Arena.

Hasta 3 cuotas sin interés en shows del Movistar Arena.

Promociones por el Día del Niño

En la previa al Día del Niño, Banco Nación ofrece beneficios especiales para la compra de regalos:

10% de reintegro pagando con MODO, con un tope de $8.000 por banco.

25% de descuento, con tope de $30.000 por rubro y hasta 9 cuotas sin interés en jugueterías, librerías e indumentaria.

Más descuentos en gastronomía, tecnología y librerías

Además, BNA tiene promociones para otros rubros, como gastronomía, tecnología y librerías:

Ruta Gourmet: 25% de descuento, con un tope de $10.000 por compra y hasta cinco transacciones por mes, en comercios adheridos como Atalaya, Antares, Bonafide, KFC, Kansas, Wendy's, Tea Connection, Persicco y otros.

Duty Free: 20% de descuento en tiendas adheridas de Iguazú, Santa Cruz, Río Grande, Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Bariloche y Rosario, con un tope de reintegro de $40.000 por mes.

Bienes durables: hasta 20 cuotas sin interés en On City, Frávega, Naldo y Motorola; 12 cuotas sin interés en Samsung y 6 cuotas sin interés en Arredo.

Neumáticos: 3, 6 y 12 cuotas sin interés en Pirelli y 3 cuotas sin interés en Rosmi.

Librerías: los sábados, 10% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés en comercios como El Ateneo, Yenny y Cúspide, con un tope de $10.000 por compra.

Las cuotas sin interés que siguen disponibles en Tienda BNA+

La tienda online del Banco Nación cuenta con opciones de financiación para distintos productos:

12 cuotas sin interés con tarjetas Internacional y Gold.

18 cuotas sin interés con tarjetas Black, Signature y Platinum.

15 cuotas sin interés en productos de eficiencia energética.

24 cuotas fijas para motos 0 km.

De esta manera, el Banco Nación ofrece durante el fin de semana promociones en distintos rubros que son clave para ahorrar o financiar compras.