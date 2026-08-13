El escándalo de Pitty La Numeróloga con el Banco Nación previo al femicidio de Villa Devoto
Pitty La Numeróloga había quedado en el centro de una polémica por sus servicios para el Banco Nación. Ahora, su nombre apareció en la carta que dejó el femicida.
Pitty La Numeróloga volvió a quedar en el centro de la atención pública tras el femicidio de Romina, la mujer de 34 años asesinada por su marido, Walter, en Villa Devoto. Su nombre apareció en la carta que dejó el agresor, pero antes de este crimen la especialista ya había protagonizado una fuerte polémica por su contratación en el Banco Nación.
La controversia había sido expuesta por Jorge Lanata en Lanata Sin Filtro en 2023. Allí se informó que Pitty había sido contratada por el Banco Nación para brindar sus servicios, en un contexto en el que también se cuestionaban nombramientos de familiares en cargos, protecciones a empleados denunciados ante la Justicia y sueldos millonarios. En el programa señalaron por esas polémicas a Silvina Batakis, entonces presidente de la entidad, y a María Barrios, gerenta general.
La contratación de Pitty La Numeróloga por el Banco Nación
Pitty explicó que mantuvo una entrevista online, presentó su currículum y dialogó con personal del banco antes de concretar el acuerdo. También aseguró que le redujeron a la mitad el presupuesto que había presentado. Según relató, el servicio fue brindado a Barrios y consistió en una técnica basada en números que definió como una forma de acompañamiento o coaching orientado a la motivación laboral.
La numeróloga sostuvo que su trabajo busca determinar, mediante cálculos, la situación de cada persona y ofrecer herramientas para mejorar su desempeño. También remarcó que había realizado tareas similares con otras personas, entre ellas jueces y artistas, y aclaró que el proceso depende finalmente de las decisiones y la voluntad de quien recibe el acompañamiento.
El nombre de Pitty en el femicidio de Villa Devoto
Este jueves, Pitty quedó vinculada de manera indirecta con otro episodio, esta vez trágico. Romina, de 34 años, fue apuñalada por su marido en Villa Devoto y su cuerpo fue encontrado por sus hijos, de ocho y 21 años. Antes del femicidio, Walter dejó una carta en la que mencionó a “Piti” al referirse a los contratos y a los cambios que, según él, había experimentado su esposa.
Pitty explicó luego en A24 que Romina había llegado a ella interesada en comprar uno de sus negocios. Aunque inicialmente tenía dificultades para acceder a un crédito, la numeróloga decidió darle una oportunidad porque consideraba que trabajaba muy bien. Según contó, Romina cumplió con los pagos y, aproximadamente un mes antes del crimen, había señado otro local porque buscaba avanzar con un segundo emprendimiento.
La especialista recordó que Romina solía agradecerle la oportunidad y afirmó que días antes la había llamado emocionada. También contó que, cuando le preguntó si su marido apoyaba el proyecto del segundo local en Devoto, ella respondió que sí. Pitty aseguró que se enteró del femicidio cuando recibió una llamada de uno de los hijos de Romina, quien le comunicó que su padre había matado a su madre. Tras conocer el crimen, calificó al agresor como “asesino” y “femicida”.