El escándalo de Pitty La Numeróloga con el Banco Nación previo al femicidio de Villa Devoto

Pitty La Numeróloga había quedado en el centro de una polémica por sus servicios para el Banco Nación. Ahora, su nombre apareció en la carta que dejó el femicida.

Pitty La Numeróloga volvió a quedar en el centro de la atención pública tras el femicidio de Romina, la mujer de 34 años asesinada por su marido, Walter, en Villa Devoto. Su nombre apareció en la carta que dejó el agresor, pero antes de este crimen la especialista ya había protagonizado una fuerte polémica por su contratación en el Banco Nación.

La controversia había sido expuesta por Jorge Lanata en Lanata Sin Filtro en 2023. Allí se informó que Pitty había sido contratada por el Banco Nación para brindar sus servicios, en un contexto en el que también se cuestionaban nombramientos de familiares en cargos, protecciones a empleados denunciados ante la Justicia y sueldos millonarios. En el programa señalaron por esas polémicas a Silvina Batakis, entonces presidente de la entidad, y a María Barrios, gerenta general.

La mujer ofreció servicio a la gerente general del Banco Nación. Gentileza La contratación de Pitty La Numeróloga por el Banco Nación Pitty explicó que mantuvo una entrevista online, presentó su currículum y dialogó con personal del banco antes de concretar el acuerdo. También aseguró que le redujeron a la mitad el presupuesto que había presentado. Según relató, el servicio fue brindado a Barrios y consistió en una técnica basada en números que definió como una forma de acompañamiento o coaching orientado a la motivación laboral.

La numeróloga sostuvo que su trabajo busca determinar, mediante cálculos, la situación de cada persona y ofrecer herramientas para mejorar su desempeño. También remarcó que había realizado tareas similares con otras personas, entre ellas jueces y artistas, y aclaró que el proceso depende finalmente de las decisiones y la voluntad de quien recibe el acompañamiento.

El nombre de Pitty en el femicidio de Villa Devoto Este jueves, Pitty quedó vinculada de manera indirecta con otro episodio, esta vez trágico. Romina, de 34 años, fue apuñalada por su marido en Villa Devoto y su cuerpo fue encontrado por sus hijos, de ocho y 21 años. Antes del femicidio, Walter dejó una carta en la que mencionó a “Piti” al referirse a los contratos y a los cambios que, según él, había experimentado su esposa.