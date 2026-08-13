Rompió el silencio Pitty La Numeróloga tras aparecer en la carta del femicidio en Villa Devoto: "Me llamó llorando"

Un brutal suceso conmocionó al barrio porteño de Villa Devoto . Se trata del femicidio de Romina , una mujer de 34 años, que fue apuñalada por su marido , identificado como Walter . El cuerpo fue hallado por sus hijos, de ocho y 21 años, quienes llamaron a las autoridades.

Antes de cometer el crimen, el femicida dejó una desgarradora carta a sus hijos donde justificaba el ataque e indicaba sus intenciones de despedirse. El escrito mencionaba a Pitty, una reconocida numeróloga , coach y dueña de varios locales donde se venden velas, sahumerios y productos afines.

"Quiero decir lo que siento, estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina, que no la aguanto más porque me recagó en todo. Trabajé tanto por ella y mis hijos, y ahora, como tiene esos contratos, esta 'Piti' cambió toda su personalidad. Me quiere fuera de la casa. Esta gente no sabe lo que yo trabajé por toda mi familia, no vi un peso. La puse toda en Devoto, y luego se vendió y tampoco vi un dólar. Se están pagando las deudas que ella generó con la venta de Tablada. Ahora quiere vivir la vida sin mí. Me recagó... lo lamento, los amo hasta siempre", redactó el atacante.

" Romina era una chica espectacular . Ella quiso venir a comprarme un negocio , una franquicia, y lamentablemente su situación de crédito no estaba en condiciones, nadie le quería dar un crédito. Pero como vi que trabajaba tan bien, le di la oportunidad, y ella ahí empezó a pagar todo como corresponde. De hecho, hace un mes señó otro local, porque iba por su segundo local ", declaró, muy conmocionada, en diálogo con A24.

"Fue supervisada un tiempo y fuimos viendo todo su talento, que no lo podíamos creer. Era excelente para trabajar, era un avión ", remarcó.

Según explicó, ambas se conocieron en los cursos y talleres que dictaba Pitty. Cuando se enteró de que la numeróloga quería vender sus locales por falta de tiempo, se acercó porque estaba interesada en empezar a emprender. Primero empezó a hacerce cargo de uno y, cuando vio que le estaba yendo bien, quiso ocuparse de otro en Devoto.

"Siempre me mandaba mensajes agradeciéndome la oportunidad y me decía que le había cambiado la vida. El sábado me llamó llorando de la emoción", dijo.

Cuando le preguntaron por la actitud del marido con respecto a que Romina emprendiera, Pitty contó una conversación que habían tenido un día: "Cuando me dijo que quería poner un segundo local en Devoto, yo le pregunté: '¿Tu marido te apoya en semejante quilombo?' Y ella me contestó: 'Mi marido me apoya en todo, me dijo que le de para adelante'. De hecho, el contrato del alquiler que estaban por poner está a nombre suyo", contó la numeróloga.

Asimismo, Pitty reveló cómo fue el momento en que se enteró que Romina había sido víctima de femicidio: "Hoy a la mañana salí a la ruta porque estoy trabajando como coach en un lugar, y de repente me sonó el teléfono y era un nene que me dijo: 'Hola Pitty, hoy mi mamá no va a poder ir a trabajar', y cuando le pregunté por qué me dijo: 'Porque mi papá mató a mi mamá". Casi me muero", relató.

"El tipo es un asesino, un femicida, un loco. No se puede creer que en estos tiempos sigan existiendo estas situaciones", argumentó.