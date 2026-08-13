Un motociclista fue asaltado por delincuentes armados que lo amenazaron y le robaron la moto en Las Heras
La víctima circulaba por el Acceso Norte cuando fue interceptada por dos delincuentes armados, que la amenazaron y le robaron la moto en la que circulaba.
Un joven de 28 años fue asaltado durante la noche del miércoles mientras circulaba en motocicleta por Las Heras. Dos delincuentes armados lo interceptaron, lo amenazaron con un arma de fuego, le robaron el rodado y se dieron a la fuga.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 19 sobre el Acceso Norte, en el lateral Este, frente a Tadicor, cuando la víctima se desplazaba a bordo de una Honda Wave.
Lo interceptaron y amenazaron con un arma
En ese momento, dos hombres se aproximaron, lo interceptaron y, mediante amenazas con un arma de fuego, le exigieron que entregara la motocicleta. Los delincuentes finalmente escaparon del lugar con el rodado.
La denuncia quedó radicada y la investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal Las Heras, que interviene para intentar identificar a los responsables.