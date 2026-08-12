Qué pasó con la mujer que fue denunciada por el secuestro de su hijo y las amenazas a su expareja en Maipú

Una denuncia por el presunto secuestro de un bebé de un año , el último viernes en Maipú , desembocó en la aprehensión de su madre. De acuerdo con la presentación judicial de su expareja y padre del niño, la mujer tenía prohibido acercarse al niño. Pese a la grave acusación, quedó en libertad y todavía no se define su situación procesal.

La información sobre el caso que reveló MDZ indica que, tras la caída de la mujer junto a su hermana y una amiga —se reservan las identidades porque aún no fueron imputadas—, mientras escapaban con la criatura a bordo de un Renault Clio por el Acceso Este , no se lograron reunir las pruebas suficientes como para mantenerlas tras las rejas y, por eso, todas terminaron recuperando la libertad.

Pero eso no fue todo, si no que además el expediente penal entró en una suerte de limbo. Esto porque, inicialmente, se le dio intervención en la causa a la fiscal de Delitos No Especializados Mónica Fernández Poblet . Pero la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) entendía que el hecho no configuraba una sustracción de menor de edad o una privación ilegítima de la libertad, por lo que decidió derivar las actuaciones a la fiscal Correccional Paola Ginestar .

A pesar de eso, Ginestar también se declaró incompetente en el caso, motivo por el cual pasó a la órbita de la Fiscalía Adjunta Penal , por lo que serán los fiscales Paula Quiroga o Gustavo Pirrello quienes definirán quién deberá hacerse cargo de la investigación por el supuesto secuestro del niño.

Más allá de esa inusual situación que atraviesa el expediente, las autoridades judiciales no descartaban que la mujer pueda volver a ser citada en el marco de esa investigación y hasta podría llegar a ser imputada por los delitos que fueron denunciados por su excónyuge.

Antecedentes judiciales

De acuerdo con las averiguaciones practicadas por este portal, la mujer comenzó a tener roces con la Justicia en los últimos años, mayormente porque fue investigada por algunos robos y hurtos entre 2020 y 2021.

Incluso, por uno de esos hechos arregló una suspensión de juicio a prueba o probation, es decir, que se impusieron una serie de condiciones a cumplir y probablemente tuvo que realizar tareas comunitarias o donar alimentos a una institución solidaria para evitar ser condenada.

En tanto, también fue investigada por otros delitos contra la propiedad junto a familiares y la última causa en la que fue imputada, con fecha de 2021, quedó paralizada luego que la mujer fue citada a varias audiencias y nunca se presentó.

La denuncia por el secuestro del bebé

El episodio que puso nuevamente a la mujer bajo la lupa judicial ocurrió durante la noche del viernes, cuando su expareja y padre del niño se presentó en la Subcomisaría Lara, en el distrito de San Roque, para denunciar que ella se había llevado al pequeño, de apenas un año.

Según relató el hombre, la mujer tenía una prohibición de acercamiento respecto del niño, quien se encontraba bajo su cuidado. Además, sostuvo que la madre había llegado acompañada por otras dos mujeres y que durante el episodio lo amenazaron con armas de fuego antes de llevarse al menor.

Con la descripción del vehículo en el que escaparon, un Renault Clio blanco, los datos fueron irradiados a los móviles policiales. Poco después, el rodado fue localizado sobre el Acceso Este, a la altura de Mirasso.

Las tres mujeres intentaron continuar la fuga, pero fueron interceptadas. La madre del niño descendió del vehículo e intentó escapar a pie, aunque finalmente fue aprehendida. En el interior del automóvil, además, los investigadores encontraron distintos elementos cuyo origen comenzó a ser investigado.

El pequeño fue recuperado y posteriormente quedó nuevamente al cuidado de su padre, luego de la intervención de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), que evaluaron la situación.

Los elementos que abrieron otra investigación

La detención de las tres mujeres permitió además avanzar sobre una segunda línea investigativa. Durante la requisa del Renault fueron encontrados pantalones cargo con dispositivos de seguridad antihurto, camperas nuevas y un elemento utilizado para retirar alarmas magnéticas de prendas, además de otros objetos.

Por ese motivo, los investigadores comenzaron a sospechar que las mujeres podrían haber participado previamente de una serie de robos bajo la modalidad conocida como "mecheras", antes de dirigirse hasta el domicilio del padre del niño.

La ropa y el jamón crudo secuestrado del interior del vehículo de las mujeres. MDZ.

La pesquisa también detectó que tanto la madre como su hermana contaban con pedidos de secuestro vinculados con causas por delitos contra la propiedad, un dato que fue incorporado a las actuaciones.

Sin embargo, hasta el momento no se logró reunir evidencia suficiente para mantenerlas privadas de la libertad por esos hechos ni se confirmó judicialmente que los objetos encontrados en el vehículo hayan sido sustraídos por ellas.

La situación procesal de las mujeres quedó así pendiente de nuevas medidas y de la definición de qué fiscalía continuará interviniendo en el expediente por la denuncia vinculada con el niño.