Un ladrón se escondió en el baño de una casa y terminó detenido tras un robo en Las Heras

Un ladrón fue detenido luego de ser encontrado oculto en el baño de una vivienda de Las Heras. Un vecino lo señaló como el autor del robo de cables de un auto.

El ladrón detenido tras el robo en Las Heras. (Se tapa el rostro porque puede pasar a rueda de personas)

Un presunto ladrón cayó este miércoles al ser descubierto en el interior del baño de una casa en Las Heras. Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la presencia del malviviente y, poco después, un vecino lo marcó como el autor del robo de cables del interior de un vehículo.

El procedimiento se inició en una propiedad de calle Lisandro Moyano, donde efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) fueron desplazados por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) tras recibir una alerta sobre la presencia de un desconocido dentro de una propiedad.

Al llegar, los policías fueron informados de que el hombre se había escondido en el baño de la vivienda. Los efectivos ingresaron al lugar y lograron aprehenderlo sin problemas.

Sospechado por robo de cables Luego de la detención, un vecino manifestó que el mismo sujeto había ingresado a su domicilio y sustraído cables del interior de un vehículo.

La información aportada permitió vincular al aprehendido con el delito denunciado, aunque la investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el robo y si existen otros elementos relacionados con el episodio.