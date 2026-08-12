Bronca y preocupación por una ola de robos en Rodeo de la Cruz: denuncian una "zona liberada"

Una ola de robos a mano armada tiene al maltraer a los vecinos del distrito de Rodeo de la Cruz , en Guaymallén . La seguidilla de asaltos perpetrados en los últimos días generó preocupación y el malestar se reflejó en las redes sociales, donde comerciantes publicaron videos de cámaras de seguridad que muestran el accionar delictivo.

La situación se conoció a partir de la viralización del video que publicó en Instagram una de las víctimas de los malvivientes que actuaron a cara tapada, utilizando capuchas o cascos de moto, durante la noche de este lunes en pleno centro rodeocrucense.

" Quiero exigirle al gobernador, a Marcos Calvente, a la ministra , al comisario, respuestas, queremos soluciones, Rodeo de la Cruz es una zona totalmente liberada", sostuvo la propietaria de uno de los comercios de la avenida Bandera de los Andes que fue blanco de la inseguridad.

Además, reveló que ya habían sufrido robos anteriormente, pero siempre mientras el local estaba cerrado.

Incluso, relató que recientemente se había producido otro asalto en ese mismo lugar: "El viernes asaltaron a una chica en la puerta del local. Pasó un móvil, le gritamos, frenó, nos miró como si nada y siguió camino, en ningún momento pegó la vuelta"

La mujer, además, exhibió las imágenes que captó una cámara de seguridad de su negocio, las cuales muestran el momento en que fue abordada por el malviviente armado.

Un intento de robo previo

Eran las 20.15 cuando el sospechoso ingresó a la tienda Clara Home Deco. En el video se escucha cómo la víctima le ruega al asaltante que no la lastime: "No tengo nada, no tengo nada. Tomá el celular. Mirá la caja, no hay ni plata".

Finalmente, el sospechoso se dio a la fuga con el teléfono de la denunciante. Minutos antes, los ladrones habían intentado robar, sin exito, en un comercio colindante. Allí también quedaron filmados por las cámaras.

El robo de $400 mil en una pollería

En tanto, de acuerdo con la información policial a la que accedió MDZ, todo indica que los mismo delincuentes perpetraron cerca de las 20 un atraco en una pollería de avenida Bandera de los Andes al 10.500.

A esa hora, dos sujetos con cascos de motos colocados ingresaron al local Todo Pollo. Uno de los maleantes amenazó a los clientes con un arma de fuego y el otro abrió la caja registradora.

Acto seguido, el sospehoso sustrajo 400.000 mil pesos en efectivo y junto a su cómplice se dio a la fuga a pie hasta calle Pedraza, donde habían estacionado una motocicleta, con la que escaparon en dirección al norte.

La víctima de un asalto no quiso denunciar

Por su parte, horas más tarde ese día, hubo otro asalto a mano armado. Fue alrededor de las 15.30 cuando dos motochorros abordaron a una mujer sobre calle Benjamín Argumedo al 1.100.

Seguidamente, la amenazaron con una pistola y le sustrajeron la motocicleta Honda Wave 110cc en la que circulaba, dándose a la fuga en ambos rodados hacia el sur de calle Argumedo.

Un vecino que fue testigo de la secuencia intentó seguirlo a bordo de su Toyota Hilux, pero terminó perdiéndo de vista a los malvivientes, indicaron las fuentes policiales.

Tras eso, la víctima fue entrevistada por personal policial, pero se negó a aportar datos y expresó que desistía de radicar la denuncia penal.