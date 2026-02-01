La ola de robos y destrozos en locales del centro mendocino: preocupación entre los dueños y trabajadores

Desde los ultimos meses del año pasado hasta el inicio de este 2026, varios robos se han registrado en el centro de la Ciudad de Mendoza , en todos estos se repitió un modus operandi: vidrieras rotas y mercancia sustraida. Sobre esta creciente tendencia, los trbajadores y dueños de locales centricos compartieron su preocupación y tareas para evitar esto.

La ola de robos de esta indole comenzó en octubre de 2025 con un millonario robo de motocicletas en una céntrica concesionaria, ubicada en la esquina de las calles 9 de julio y Colón. Allí tras analizarse las cámaras de seguridad, se notificó que tres hombres quedaron registrados desplazándose a pie con las motos.

Sin embargo, el robo de los vehículos terminó con el hallazgo de tres las motos a metros del lugar, abandonadas sobre la vía publica.

Horas después de ser notificado por el robo, el encargado del local comentó a MDZ la situación del negocio y los objetos sustraídos del mismo. El hombre aseguró que el total de las motos robadas fue de 5, además de indumentaria y varios cascos.

En ese momento, el trabajador no escondió su sorpresa por el robo al local, más que nada por lo transitada que es la zona donde está ubicado: "A la hora que pases circulan muchos autos".

Poco menos de un mes despues, un robo de caracteristicas similares tuvo lugar en un conocido café, situado en el barrio Cívico de Ciudad de Mendoza. En este caso, los delincuentes hicieron un hueco en la vidriera del local para perpetrar el robo, cosa que ya había ocurrido semanas atras.

image

Las cámaras de seguridad del café registraron el hecho a minutos de la 3, captando a un sujeto entrar por la abertura, de aproximadamente 60 centímetros de diámetro. Una vez dentro, el sujeto sustrajo un maletín que, según el dueño del local, contenía alrededor de 20 mil pesos.

Según relató el padre del dueño del comercio a MDZ, el vidrio que rompieron los malvivientes es el único que no toman las cámaras de seguridad, insinuando que los sujetos conocían este punto ciego del local, ubicado en el cruce de las calles Pedro Molina y España.

Ya entrados en este año, el robo de una hamburgesería volvió a encender las alarmas por ser nuevamente perpetrado de la misma manera.

Ocurrió en la Quinta Sección durante la madrugada del viernes 23. El local, ubicado en la esquina de Paso de los Andes y Agustín Álvarez, fue blanco de un asalto cometido por dos hombres jóvenes que quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

Los delincuentes rompieron uno de los vidrios del comercio con una masa. Aprovechando ese acceso, lograron ingresar rápidamente al local y llevarse la caja registradora con una suma cercana a los 400 mil pesos.

Según relató a MDZ el dueño del comercio gastronomico, la alerta llegó a través de la empresa de seguridad privada. “A las 6 nos llaman diciendo que se había roto un vidrio y que había entrado gente. Automáticamente dieron aviso a la policía y nosotros vinimos al local”, explicó.

image

Una vez dentro, y con la alarma ya sonando, fueron directo al objetivo. “Buscaron la caja registradora y automáticamente salieron”, relató. Todo ocurrió en pocos minutos, lo que refuerza la idea de un robo planificado y ejecutado con rapidez.

Apenas cuatro días despues, tuvo lugar el ultimo de estos hechos registrados hasta el momento. Se trató de una chocolatería, la que amaneció con su vidriera totalmente destrozada este martes. Todo habría ocurrido en el contexto de un robo, aunque solo se llevaron pocos productos del interior de dicho local.

image

El hecho ocurrió sobre las 6.15, cuando delincuentes destrozaron el vidrio para ingresar. Sin embargo, el interior del mismo se encontraba prácticamente intacto y no se habían llevado más que algunos bienes que estan a la venta.

Además, se supo que el vidrio destrozado era antivandálico, lo que indica que se tuvo que usar un objeto de gran porte para romperlo.

Sensación de inseguridad: los testimonios por el centro

Ante esta creciente tendencia de robos bajo esta metodología, trabajadores y dueños de negocios en el centro de Mendoza no escondieron estar preocupados por esto.

El encargado de un local gastronomico, ubicado sobre la calle Colón, sostuvo que la situación a empeorado en los ultimos meses, al punto en el que están considerando adquirir una vidriera antivadalica, aunque como se vió en casos anteriores, esto no garantiza un protección total contra los delincuentes.

Tanto esta persona como otro trabajor de un local centrico, en este caso ubicado en calle Belgrano, no escondieron su sorpresa por el incremento de casos en esta parte de la capital provincial, alegando que es una zona muy transitada y plagada de cámaras de seguridad, cosas que a su entender debería desalentar a los ladrones.

Este ultimo tambien indicó que en lugar donde trabaja tambien analizan mejorar la seguridad pero que, al ser una inversión importante para un negocio que recien empieza, no creen poder tener ese blindaje en el corto plazo.

De cualquier manera el reclamo de más presencia policial fue unanime entre los consultados, sobre todo en horas de las madrugada.