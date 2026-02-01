"Queremos que liberen al agresor": el pedido de los padres del adolescente golpeado en Pinamar

Los padres del adolescente de 16 años que fue brutalmente golpeado en Pinamar sorprendieron al pedir la liberación del joven detenido por la agresión.

A pesar del dolor por lo ocurrido, aseguraron que no sienten odio y llevaron tranquilidad sobre el estado de salud de su hijo.

El caso del adolescente de 16 años golpeado en Pinamar sumó en las últimas horas un giro inesperado y profundamente humano. Luciana y Sebastián, padres de la víctima, pidieron públicamente a la Justicia que el menor detenido por la agresión sea liberado, y aseguraron que no buscan venganza ni castigo ejemplar.

El llamativo pedido de los papás de Thiago “Estamos dolidos por lo que pasó, pero no tenemos odio”, expresaron en diálogo con TN, al tiempo que llevaron tranquilidad sobre el estado de salud de su hijo, Thiago, quien permanece internado bajo observación médica.

Según relataron, el joven presenta un hematoma cerebral que es seguido de cerca por los profesionales de la salud, aunque por el momento no será sometido a una intervención quirúrgica. “Thiago está bien, estable. Le van a hacer una tomografía de nuevo. Tiene para rato, es un día a día. Hoy a la mañana desayunó bien, se ve una buena mejoría”, contó su madre.

En ese sentido, la familia pidió continuar con la cadena de oración para evitar una operación. “No va a ir a cirugía. Le pedimos a todos que sigan con la cadena de oración, así no va a quirófano”, expresó Luciana, quien además agradeció la atención brindada por el hospital de Pinamar y el trabajo del equipo médico.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando Thiago fue atacado a golpes. Por el hecho, la Policía detuvo a uno de sus amigos, un menor de edad conocido por la familia de la víctima.