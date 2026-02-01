Salió de la cárcel en diciembre, robo dos supermercados de Godoy Cruz y Ciudad y cayó nuevamente

El delincuente de 34 años tiene un amplio historial delictivo y estuvo preso hasta hace un mes. Con él cayó otra persona con antecedentes.

Un delincuente con extenso historial delictivo fue detenido este sábado tras cometer una serie de robos en supermercados Carrefour Express de Ciudad y Godoy Cruz durante el mes de enero. Con la particularidad de que estuvo detenido hasta hace un mes, cuando fue liberado. Junto a él cayó otra persona con antecedentes.

Se trata de un hombre de 34 años con un extenso prontuario que incluye robos simples en grado de tentativa y robos agravados. Por uno de esos antecedentes había sido detenido y liberado en diciembre pasado.

La captura del delincuente La aprehensión fue el resultado de una investigación que llevó a cabo la División Robos y Hurtos de la Policía de Mendoza. En el marco de esta, hubo tareas de campo y análisis de videos de los robos, que permitieron identificarlo.

El procedimiento se concretó este sábado por la tarde, cuando personal de Investigaciones realizaba recorridos por calle Arístides Villanueva. Con conocimiento previo de la causa, los efectivos detuvieron a un individuo cuyas características coincidían con las del sospechoso buscado. Esperaron apoyo de otros efectivos y los detuvieron en la intersección de Arístides Villanueva y Olascoaga.

El delincuente estaba acompañado por otro individuo que, al momento de la aprehensión, portaba un arma blanca. Este segundo sujeto posee más de 90 aprehensiones, de las cuales 40 corresponden al último año, por lo que quedó a disposición del Juzgado Contravencional.