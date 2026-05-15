﻿Rechazaron el sobreseimiento del policía acusado de matar a Thiago Correa.

La Sala N°1 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Matanza rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Facundo Aguilar Fajardo, el efectivo de la Policía Federal acusado de matar a Thiago Correa durante un episodio ocurrido en junio de 2024, cuando intentó defenderse a los tiros de un robo protagonizado por cuatro delincuentes.

Con esta resolución judicial quedó confirmada la elevación a juicio oral de la causa. El policía está imputado por los delitos de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa, lesiones graves cometidas con exceso en la legítima defensa en dos oportunidades y homicidio culposo, todos en concurso ideal entre sí.

El abogado querellante Mariano Costa explicó que la decisión representa un paso clave hacia el juicio por jurados populares, aunque manifestó diferencias con la calificación legal que sostiene la investigación.

“Los ladrones estaban en fuga y no había ningún ataque que repeler ni peligro. Yo no comparto esa calificación”, sostuvo el letrado en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

El hecho quedó registrado en un video grabado el 6 de junio de 2024. En las imágenes se observa a los delincuentes escapar mientras Aguilar Fajardo efectúa 11 disparos. Uno de esos proyectiles impactó en Thiago Correa, quien sufrió graves heridas y murió días después.

Costa adelantó que durante el debate oral buscará una condena ejemplar contra el acusado: “Vamos a pelear con argumentos sólidos”, afirmó. Por su parte, Fabián Correa, padre de Thiago, consideró que la ratificación del juicio oral es “una buena noticia” para la familia.

“Me da tranquilidad porque luchamos para que se haga el juicio y el policía pague por sus actos. Tenemos fe y vamos para adelante con el objetivo de que no quede impune”, expresó.

En la causa también están implicados Uriel Alexis Montenovo, Uriel Emanuel Leyva, Brandon Corpus y Joaquín López Otto, acusados de haber intentado asaltar al efectivo policial. Corpus murió tras recibir seis disparos durante el enfrentamiento, mientras que Montenovo sufrió una herida de bala en una pierna y Leyva fue baleado en el abdomen.