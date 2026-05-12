Ingreso a la Policía: abren una nueva inscripción para sumar jóvenes con experiencia militar

El Instituto Universitario de Seguridad Pública ( IUSP ) abrió una nueva convocatoria de inscripción destinada a jóvenes que acrediten instrucción militar voluntaria o formación táctica y técnica en fuerzas armadas o fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, con el objetivo de incorporarse como auxiliares de la Policía de Mendoza.

La propuesta apunta a captar perfiles con experiencia previa en disciplina , formación física, apego a normas y vocación de servicio, en el marco de una política del Ministerio de Seguridad y Justicia orientada a fortalecer la profesionalización policial y acelerar la incorporación de nuevos efectivos preparados para la tarea operativa.

Desde que esta modalidad especial comenzó a implementarse en 2024, más de 120 jóvenes ya egresaron y se integraron a la fuerza tras completar un trayecto intensivo de formación. Ante la demanda registrada en las últimas cohortes, el IUSP decidió abrir un nuevo proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2026.

La convocatoria estará disponible hasta el 31 de mayo o hasta completar el cupo previsto. Los interesados deberán iniciar el proceso a través de la página web oficial del IUSP, donde se detallan las distintas etapas de evaluación.

El sistema de ingreso contempla exámenes de conocimientos generales, comprensión e interpretación de textos, pruebas de habilidades de aprendizaje, evaluaciones físicas, entrevistas psicológicas y psiquiátricas, además de controles médicos.

policia cadetes iusp cancha (1) El IUSP abre una nueva convocatoria para el ingreso a la Policía. Alf Ponce Mercado / MDZ

La formación combina entrenamiento presencial intensivo con instancias de educación a distancia y está diseñada para aprovechar la preparación previa de quienes ya pasaron por experiencias vinculadas a la defensa, la disciplina táctica o la seguridad. Además, quienes ingresen recibirán una beca mensual de $350.000 destinada a acompañar los gastos que implica el cursado.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia vienen impulsando una estrategia de ampliación y modernización de la fuerza policial, con foco en incorporar personal capacitado, fortalecer la presencia territorial y responder a la creciente demanda operativa en toda la provincia.

Los aspirantes pueden consultar requisitos, etapas y condiciones de inscripción en la web oficial del IUSP, dentro del apartado correspondiente al Curso de Auxiliar Especial.