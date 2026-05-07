Una mujer policía abatió a un delincuente de 18 años cuando intentó robarle la moto

Una efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires abatió a un delincuente de un disparo en la cabeza en Burzaco. El muerto intentaba robarle su moto.

Durante la noche de este miércoles, un delincuente terminó siendo abatido por una policía en medio de un intento de robo en la localidad de Burzaco. El malviviente recibió un impacto de bala mortal en la cabeza. La funcionaria pública, de 20 años, disparó cuando el fallecido se dispuso a intentar robarle su motocicleta.

Cómo fue el hecho en Burzaco La mujer se desplazaba en una motocicleta Zanella ZB azul mientras se encontraba de franco de servicio y vestida de civil. En ese momento, fue interceptada por dos motochorros que circulaban en un vehículo de similares características y que intentaron asaltarla bajo amenaza de arma de fuego para obligarla a descender de su rodado. Ante la agresión, la oficial extrajo su pistola reglamentaria y disparó.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los asaltantes, identificado como Ezequiel Alejandro Loza, de 18 años, recibió un impacto de bala certero que ingresó por el lateral derecho de la cabeza, provocándole la muerte de forma inmediata sobre el asfalto. Además, los efectivos que llegaron al teatro del crimen secuestraron un revólver.