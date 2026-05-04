Tres años después de ser derribada por el Zonda: cómo quedó la pared de la Policía Montada

Tres años después del derrumbe provocado por el viento Zonda , la fachada de la Policía Montada de Mendoza finalmente quedó terminada. El caso llamó la atención de vecinos y transeúntes por el largo tiempo que pasó hasta su reparación completa.

El episodio ocurrió el 8 de junio de 2023, en una jornada marcada por fuertes ráfagas que dejaron múltiples daños en distintos puntos de la provincia. Entre árboles caídos y cables cortados, una pared lindante de la sede ubicada sobre Boulogne Sur Mer cedió durante la madrugada.

El derrumbe se produjo cerca de las 5.00 y afectó la estructura perimetral del predio donde funciona la Policía Montada. A pesar del impacto, no hubo heridos ni incidentes con los caballos, que permanecían en sus boxes.

La obra quedó finalizada en 2026, luego de años en los que la medianera estuvo a medio hacer y rodeada de vallados.

Tras la caída de la pared, en los días siguientes se colocó un vallado provisorio para delimitar la zona . Algunos vecinos remarcaron que durante meses la situación prácticamente no tuvo avances visibles.

Con el correr del tiempo, la obra avanzó de manera lenta y sin grandes anuncios. Recién hacia 2026 comenzó a tomar forma definitiva, con la reconstrucción completa de la pared y su terminación estética.

Cómo quedó la nueva fachada

medianera terminada policia montada boulogne sur mer (2) El edificio de la Policía Montada recuperó su imagen tras un proceso de reparación que llamó la atención de vecinos. Alf Ponce Mercado / MDZ

A fines de abril de 2026, casi tres años después de aquel Zonda, se pudo observar la fachada completamente terminada. La pared presenta un revestimiento tipo “bolseado”, un acabado que le da una apariencia uniforme sin dejar ver los ladrillos.

La pintura combina los colores rojo y blanco, en línea con la identidad institucional. Además, el portón negro luce el emblema de la Policía Montada: una herradura con lanzas cruzadas y las banderas argentina y policial.