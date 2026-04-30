Alerta por Zonda y ráfagas de hasta 65 Km/h: en qué zonas de Mendoza y a partir de qué hora

El sur provincial se encuentra bajo alerta amarilla por Zonda, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este viernes 1 de mayo por viento Zonda en el sur de Mendoza. En el resto de la provincia se espera tiempo bueno, con leve ascenso de la temperatura.

Según el SMN, hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe durante la mañana y la tarde: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h”, indicaron.

alerta zonda viernes El SMN emitió un alerta por Zonda para este viernes en el sur de Mendoza.

Así estará el tiempo en Mendoza Viento: viento Zonda desde las 4/5 hasta las 18 en la precordillera, Malargüe y sur del Valle de Uco, con velocidades promedio cercanas a 30 km/h en Malargüe. Ingreso de viento Sur desde las 11 en zona Sur y desde las 14 en zonas Norte y Este, con intensidades promedio de 30 km/h, hasta las 21.

viento Zonda desde las 4/5 hasta las 18 en la precordillera, Malargüe y sur del Valle de Uco, con velocidades promedio cercanas a 30 km/h en Malargüe. Ingreso de viento Sur desde las 11 en zona Sur y desde las 14 en zonas Norte y Este, con intensidades promedio de 30 km/h, hasta las 21. Nubosidad: cielo parcialmente nublado en la zona Este al amanecer, y se despeja completamente desde media mañana en todo el llano.

cielo parcialmente nublado en la zona Este al amanecer, y se despeja completamente desde media mañana en todo el llano. Alta Montaña: mal tiempo en el sector Sur durante la mañana, con probabilidad de precipitaciones débiles hasta el mediodía. Luego, cielo parcialmente nublado hasta las 18, con posterior despeje. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes una jornada con tiempo bueno y leve ascenso de la temperatura, con una mínima de 8ºC y una máxima de 25ºC.

pronóstico viernes El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.