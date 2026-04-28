Sube la temperatura y hay alerta por vientos de hasta 90 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este miércoles. También se anticipa Zonda en el sur y una máxima de 25ºC.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este miércoles 29 de abril por vientos fuertes en el sur de Mendoza. También se prevé que suba la temperatura y que baje el viento de Zonda en Malargüe.

Según el SMN, hay alerta amarilla por viento durante la madrugada, que afectará la zona baja de Malargüe: “El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”.

alerta viento El SMN emitió un alerta por vientos fuertes para la madrugada del miércoles en el sur de Mendoza.

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: presencia de viento Zonda leve desde la madrugada, aproximadamente entre las 04:00 y las 20:00, afectando inicialmente toda la precordillera y luego el sur de Malargüe, Malargüe y el Valle de Uspallata. Circulación de viento norte leve entre las 13:00 y las 21:00 en el resto de la provincia.

presencia de viento Zonda leve desde la madrugada, aproximadamente entre las 04:00 y las 20:00, afectando inicialmente toda la precordillera y luego el sur de Malargüe, Malargüe y el Valle de Uspallata. Circulación de viento norte leve entre las 13:00 y las 21:00 en el resto de la provincia. Nubosidad: en el llano, cielo nublado durante la mañana en la Zona Sur, con mejora rápida a partir de las 11:00, quedando mayormente despejado el resto del día.

en el llano, cielo nublado durante la mañana en la Zona Sur, con mejora rápida a partir de las 11:00, quedando mayormente despejado el resto del día. Alta Montaña: condiciones de mal tiempo durante la mañana en el sector sur, con mejora progresiva desde las 11:00, tendiendo a cielo seminublado o mayormente despejado. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, será una jornada con tiempo bueno y ascenso de la temperatura, aunque se esperan precipitaciones en la cordillera del sur provincial. La mínima esperada es de 6ºC y la máxima de 25ºC.

pronóstico miércoles El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.