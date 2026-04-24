Alerta por vientos fuertes en el centro y sur del país: se esperan ráfagas de hasta 90 km/h

El SMN emitió una alerta amarilla para varias provincias en el centro y el sur del país. Se prevén vientos intensos del oeste y sudoeste.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que afectará a una franja del centro y sur de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que afectará a una franja del centro y sur de Argentina, según se desprende del mapa actualizado en las primeras horas de este viernes.

De acuerdo al informe oficial, el área comprometida incluye principalmente sectores de La Pampa, el sur de Mendoza y zonas de Neuquén y Río Negro. En estas regiones se esperan vientos del sector oeste y sudoeste con velocidades que oscilarán entre los 40 y 65 km/h.

El organismo advirtió que las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h, e incluso superarlos de manera localizada, lo que podría provocar reducción de visibilidad, voladura de objetos y dificultades en la circulación, especialmente en rutas abiertas y zonas rurales.

Una alerta que impacta en la Patagonia Mientras gran parte del país se mantiene sin alertas o bajo condiciones estables, el fenómeno se concentra en el corredor central hacia el norte de la Patagonia.

Allí, las condiciones meteorológicas estarán marcadas por la intensidad del viento, con posibilidad de variaciones bruscas en cortos períodos de tiempo.