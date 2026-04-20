Frío, nubes y alerta naranja en Mendoza: qué zona será la más complicada

La alerta naranja que emitió el Servicio Meteorológico Nacional se debe a fuertes nevadas en el sur de Mendoza.

El lunes tendrá en Mendoza una jornada fría, con cielo mayormente nublado y una máxima de apenas 17°.

El arranque de la semana seguirá mostrando en Mendoza un escenario más invernal, con cielo mayormente nublado, bajas temperaturas y precipitaciones aisladas en algunos sectores de la provincia, donde la máxima será de 17° y la mínima de 7°.

La máxima será de 17° y la mínima de 7°, con vientos leves del este durante buena parte del día. Pero el dato más importante pasa por la alerta naranja por nevadas que emitió el Servicio Meteorológico Nacional para la zona cordillerana de Malargüe, donde se esperan fenómenos persistentes y por momentos fuertes.

image Mendoza está bajo alerta naranja por nevadas intensas en la cordillera de Malargüe.

Nevadas intensas en la cordillera mendocina Según el organismo, en sectores cordilleranos se prevén valores de nieve acumulada de entre 50 y 90 centímetros durante todo el período de alerta, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual. En las zonas más bajas, en tanto, la acumulación de nieve sería bastante menor. Así, Mendoza tendrá un lunes frío, gris y con un foco especial puesto en lo que ocurra en alta montaña.