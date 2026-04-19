Mendoza lanzó un nuevo postítulo para fortalecer el rol de preceptores: los detalles

La Dirección General de Escuelas (DGE) aprobó un nuevo postítulo docente , el cual tiene como objetivo fortalecer el rol de preceptores como tutores pedagógicos en el nivel secundario. En esa línea, la iniciativa busca mejorar el acompañamiento de las trayectorias escolares en contextos "cada vez más complejos".

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1288. Según detallaron desde la DGE, la iniciativa será implementada por el Instituto de Educación Superior 9-029, de Luján de Cuyo.

Según explican desde la DGE, la propuesta pone el foco en la transformación del rol del preceptor, que en los últimos años adquirió mayor protagonismo en el acompañamiento integral de los estudiantes. En ese sentido, se incorporan herramientas vinculadas a la tutoría, la educación emocional, la inclusión educativa y el trabajo articulado con equipos institucionales y familias.

El postítulo tendrá una carga horaria total de 200 horas y modalidad combinada, con instancias teóricas y prácticas orientadas al desarrollo de estrategias para sostener la permanencia y el egreso de los alumnos.

En ese sentido, desde la Dirección de Educación Superior señalaron que “el fortalecimiento del rol del preceptor como tutor pedagógico es clave para garantizar trayectorias educativas más inclusivas y acompañadas”, y destacaron que la iniciativa busca jerarquizar su función dentro de las instituciones.

El diseño curricular contempla contenidos vinculados a la tutoría en la escuela secundaria, las trayectorias educativas y la elaboración de planes de acción tutorial, con el objetivo de formar perfiles capaces de intervenir en escenarios educativos complejos.