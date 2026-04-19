Aumento de juicios por accidentes laborales: se registraron más de 13 mil demandas en marzo
Pese a los avances legislativos y judiciales para frenar la "industria del juicio", el Sistema de Riesgos del Trabajo (ART) notificó 13.260 nuevas demandas en marzo de 2026.
El escenario para el Sistema de Riesgos del Trabajo en Argentina continúa siendo crítico. Según el último informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la litigiosidad no solo no se detiene, sino que presenta un crecimiento desproporcionado en comparación con el año anterior. Solo en el mes de marzo se notificaron 13.260 demandas, lo que representa un incremento del 13% respecto al mismo mes de 2025.
Cifras alarmantes y proyecciones para 2026
La tendencia creciente se consolida al observar el acumulado de los últimos doce meses, que alcanza los 135.000 casos. Este flujo constante de aproximadamente 11.000 demandas mensuales ha llevado a la UART a proyectar un escenario complejo para el cierre de este año.
- Proyección anual: Se estima que 2026 finalizará con más de 138.000 juicios, superando el récord histórico de 134.000 demandas registrado en 2025.
- Primer trimestre: Entre enero y marzo ingresaron 26.697 nuevos expedientes, una cifra significativa considerando que enero es un mes de feria judicial.
- CABA a la cabeza: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la jurisdicción con mayor aumento entre las provincias más pobladas, con una suba interanual del 27,5% en marzo.
Causas estructurales de la litigiosidad
Para las aseguradoras, la raíz del problema reside en un incumplimiento judicial persistente. La mayoría de las Cortes Supremas provinciales aún no han designado los Cuerpos Médicos Forenses que establece la Ley para intervenir en pericias por controversias.
"Esta falta de designación permite que se mantenga la incertidumbre en la evaluación de las incapacidades, alimentando la industria del juicio".
Actualmente, el sistema depende de los peritos "de lista", cuya tarea es cuestionada por la falta de parámetros unificados, lo que genera una brecha entre las incapacidades reales y las dictaminadas judicialmente.
El mapa judicial: Santa Fe crece, Mendoza y Córdoba bajan
El informe de marzo detalla comportamientos dispares según la jurisdicción:
- Provincia de Buenos Aires (PBA): Registró 4.903 juicios en marzo y un acumulado trimestral de 10.612 casos. Aunque tuvo una baja respecto a febrero, muestra un incremento del 9,9% en comparación con marzo de 2025.
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Fue la jurisdicción con el mayor crecimiento interanual, alcanzando los 2.982 juicios en el mes (+27,5% respecto al año anterior). En lo que va del año suma 5.464 demandas.
- Santa Fe: Mantiene una fuerte tendencia alcista con 2.190 juicios en marzo. Representa un aumento del 21,9% respecto a marzo de 2025 y un 16,2% de incremento en el acumulado del primer trimestre.
- Mendoza: Presenta una trayectoria descendente con 735 juicios mensuales. Registró una baja del 4,9% interanual y una caída del 12,7% en el total trimestral en comparación con 2025.
- Córdoba: Al igual que Mendoza, muestra una baja en la litigiosidad con 719 demandas en el mes. Esto significa una reducción del 8,4% contra marzo del año pasado y del 8,9% en el acumulado de enero-marzo.
- Resto del país: Las demás provincias sumaron un total de 1.731 juicios en marzo, con un aumento anual del 9,6%