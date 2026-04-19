El futuro del Parque se debate entre crecimiento, actividades y regulación

El debate sobre el futuro del Parque General San Martín volvió a poner sobre la mesa una idea que requiere comprender que el Parque no puede pensarse como un espacio aislado.

Para analizar y entender mejor los distintos aspectos históricos y actuales que atraviesan a este espacio emblemático de la provincia, MDZ concretó una reunión con distintos arquitectos y funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza.

En primer lugar, desde la Dirección de Energía y Ambiente explicaron que su funcionamiento está directamente vinculado con la ciudad y el pedemonte, formando un sistema único. En ese sentido, remarcaron que muchas veces la percepción social reduce al Parque únicamente a su casco histórico, principalmente la zona del lago y sus alrededores. Sin embargo, su alcance es mucho más amplio, aunque no siempre visible o accesible para todos.

“Hay una diferencia entre lo que la gente cree que es el Parque y lo que realmente abarca”, explicó a MDZ Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque. Esa distancia entre el imaginario y los límites reales también expone las dificultades de la gestión y la forma en que se interviene el territorio.

El Club Mendoza de Regatas es uno de los más emblemáticos que se emplaza en el Parque, a orillas del lago.

A lo largo del tiempo, la cesión de tierras a clubes, instituciones y desarrollos generó sectores fragmentados, con distintos niveles de acceso y tratamiento.

Esto impacta directamente en cómo se vive el espacio. Hay áreas que funcionan como verdaderos pulmones verdes, pero otras que no tienen uso público o carecen de una planificación paisajística clara.

“Son muchas menos hectáreas de las que se imaginan”, planteó Sergio Rizzo, arquitecto y coordinador del Observatorio Urbano del Colegio de Arquitectos, en referencia a la superficie efectivamente disponible. Esa fragmentación también condiciona cualquier intento de planificación a futuro.

La actividad privada como motor y tensión

Pese al contexto adverso, Mendoza sigue sumando propuestas gastronómicas. Una de ellas es Hábitat, ubicada en el Parque General San Martín jjjdos . Foto: Marcos Garcia/MDZ Hábitat, una de las propuestas gastronómicas ubicada dentro del Parque General San Martín. Marcos Garcia/MDZ

La presencia de actividad privada dentro del Parque aparece como uno de los ejes más relevantes del debate. Desde los organismos técnicos reconocen que sumar servicios y propuestas puede atraer más gente y generar mayor uso del espacio.

“Más actividad hace que el parque se use más”, sostuvo Paola Ragio, arquitecta de la Dirección de Parque y Biodiversidad, en línea con la idea de que la ocupación también ayuda a evitar el deterioro o el abandono de sectores.

Sin embargo, también surge la contracara: sin límites claros, esa expansión puede generar impactos negativos. El desafío está en encontrar un equilibrio entre inversión, uso público y preservación del entorno.

La apuesta de expandir hacia el oeste

Parque gral San Martin Drone Parque gral San Martin Drone Claudio Gutierrez

Dentro de las estrategias planteadas, aparece la posibilidad de expandir el uso del Parque hacia sectores menos desarrollados, especialmente hacia el oeste. La idea es llevar servicios y actividades a zonas que hoy tienen menor circulación.

El problema, según reconocen, es que la gente no suele ir a lugares donde no hay atractivos. Por eso, se plantea que la participación privada puede funcionar como un “llamador” que active esos espacios.

Aun así, advierten que sin planificación y accesibilidad, ese crecimiento podría no consolidarse. “No podés llevar gente a un lugar si no tiene condiciones para sostener ese uso”, deslizó Elina Llaver, arquitecta y paisajista, al referirse a estas zonas en desarrollo.

Ocupación del territorio y límites difusos

Anfiteatro Frank Romero Day Drone MDZ

Otro de los temas que apareció en la charla es la ocupación progresiva del espacio. Sin entrar en casos puntuales, los especialistas señalaron que la falta de intervención en ciertas áreas puede derivar en usos no planificados e ilegales.

“Lo que no ocupás, te lo ocupan”, resumió Ignacio Haudet, en referencia a la importancia de generar actividad y presencia en el territorio. La frase no apunta a señalar responsables, sino a describir una dinámica que se repite en distintos contextos urbanos.

Esto vuelve a poner en discusión el rol del Estado, que, según reconocen desde Energía y Ambiente, no siempre cuenta con los recursos suficientes para abordar todas las demandas del Parque.

Los autos y el tránsito en el Parque

Portones del Parque San Martín Tránsito (once) jjj El transito vehicular del Parque General San Martín es cada vez mayor. Julieta Caballero

El uso vehicular es otra de las preocupaciones que surgieron en el encuentro. Hoy, el parque funciona en muchos sectores como un lugar de paso o como playa de estacionamiento para las distintas actividades que allí se realizan, algo que preocupa a quienes analizan su evolución.

“El Parque no es para andar en auto, es para recorrerlo”, planteó Sergio Rizzo, al referirse a la necesidad de repensar la circulación interna.

También mencionaron impactos menos visibles, como la compactación del suelo por el uso intensivo. “Eso afecta directamente a las raíces y al estado de los árboles”, advirtió Elina Llaver, poniendo el foco en las consecuencias ambientales.

La necesidad de acuerdos y mirada a largo plazo

Estadio Malvinas Argentinas Drone MDZ

Más allá de los diagnósticos, hay un punto donde todos coinciden: la planificación no puede ser improvisada ni de corto plazo. Las decisiones que se tomen hoy van a impactar durante décadas.

“La planificación urbana es a 50 años, no a 4”, sostuvo Leticia Martínez, presidenta del Colegio de Arquitectos de Mendoza, marcando la necesidad de políticas que trasciendan gestiones.

En ese camino, también remarcan la importancia de que haya articulación entre Provincia, municipio y actores privados. “Tiene que haber acuerdos claros y sostenidos en el tiempo”, agregó la referente.

Un desafío que involucra a toda la sociedad

Parque San Martín Deportistas jjj La expansión de actividades y el crecimiento urbano ponen en foco la necesidad de reglas claras para sostener el equilibrio del parque. Julieta Caballero

El futuro del Parque no depende solo de quienes lo gestionan. Los especialistas coinciden en que se necesita un compromiso más amplio, donde también la sociedad entienda el valor del espacio y su funcionamiento.

El Parque, en definitiva, es parte de un sistema mayor. Cada intervención, cada uso y cada decisión tienen un impacto que no siempre es inmediato, pero sí acumulativo.

Por eso, el desafío no pasa por frenar el crecimiento, sino por ordenarlo. Y en ese equilibrio, entre desarrollo y cuidado, se juega buena parte del futuro ambiental y urbano de Mendoza.