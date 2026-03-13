Evalúan peatonalizar más sectores del Parque San Martín: las zonas en la mira

En el marco de un plan integral de obras por los 130 años del Parque San Martín, se realizan diversas intervenciones en el pulmón verde de la Ciudad de Mendoza. En este contexto, Juan Ignacio Haudet , director de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, aseguró que existe un incremento de la congestión vehicular, por lo que analizan peatonalizar nuevos sectores.

"Hay días y horarios particulares en los que la congestión vehicular termina perturbando la tranquilidad de la persona que viene a buscar el disfrute en el Parque. Estamos evaluando peatonalizar ciertos sectores y en determinados momentos", aseguró Haudet en diálogo con MDZ Radio.

Si bien el funcionario no precisó cuándo se ampliarían las zonas peatonales del Parque San Martín , explicó que primero harán una prueba piloto para analizar la recepción de las personas.

"Uno viene a caminar, a disfrutar. Hay gente con movilidad reducida que necesita estar más cerca de algunos espacios. Creo que se viene a buscar el espacio libre, no el ruido de la ciudad", sumó.

Para llevar a cabo lo mencionado, Haudet comentó que hay un área técnica haciendo los análisis correspondientes. La zona más congestionada del Parque, principalmente en horas del mediodía, es la de la Fuente de los Continentes.

Fuente de los continentes- otoño.jpg La Fuente de los Continentes, una de las zonas apuntadas para hacer peatonal. Milagros Lostes / MDZ

"Sabemos que esa zona es un hito. También el turista va allí a buscar la foto. Entonces, estamos viendo si esa rotonda y otras rotondas más nos sirven como desviadores de vehículos que se puedan estacionar un poco más alejados para que toda esa parte sea peatonal", amplió.

En esta línea, el director de Biodiversidad y Ecoparque planteó que, en consonancia con sumar nuevas zonas peatonales, quieren que los servicios se instalen en zonas un poco más alejadas del núcleo histórico. Primero, para no perder la mancha verde, y luego, para ganar servicios en otro lado y tener mayor presencia en otros espacios del Parque.

Obras en el Parque San Martín

El 6 de noviembre de 2026 el Parque San Martín cumple 130 años. En este contexto, a principios de febrero el Gobierno de Mendoza presentó un plan integral de obras, renovaciones y servicios, que marcan el inicio de una nueva etapa de gestión con articulación público-privada.

Al nuevo polo gastronómico frente a los Caballitos de Marly, se suma la mejora de los espacios recreativos en el Parque de las Personas Adultas Mayores, frente al Hogar Santa Marta; y la ampliación de la circulación peatonal y ciclista entre los Portones del Parque y el Cerro de la Gloria, mediante la mejora de veredas y la creación de nuevas ciclovías.

Junto con el llamado a inversión privada, el Gobierno de Mendoza ha llevado adelante mejoras en distintos sectores y servicios del Parque. Algunas de estas obras ya están terminadas y otras siguen en ejecución.

Las intervenciones incluyen trabajos en el Cerro de la Gloria, las unidades de servicio La Vizcachera, el Prado Español, la Fuente de los Continentes, Punta del Lago. Embellecimiento del Rosedal, la Isla del Lago y Playas Serranas. Junto a patrimonio ya están listos y a disposición los proyectos de mejora sobre la ex boletería del ex Zoo.

Vialidad se encuentra trabajando sobre la calzada de la avenida San Francisco de Asís, rotonda de los pueblos originarios y Av. Del Libertador, mientras que la Dirección de Biodiversidad está finalizando los trabajo de mejoras sobre el cierre perimetral del Ecoparque y la nueva playa de estacionamiento que servirán para los nuevos edificios que ya se encuentran terminados.

También ya está finalizado el proceso del llamado a licitación de la remodelación de la Calesita: ya se realizó el cierre perimetral y se prevé que las obras comiencen en el corto plazo.