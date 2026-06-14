Osos en libertad y piletas termales: por qué julio es el mes perfecto para descubrir el parque de EE.UU.
Para quienes buscan huir del frío argentino, julio es el momento ideal para explorar el Parque Nacional Yellowstone con osos y aguas termales.
Con la llegada del invierno, muchos argentinos persiguen las altas temperaturas y eligen destinos fuera del país para visitar. Uno de los destinos más llamativos es el Parque Nacional Yellowstone en EEUU con rutas, senderos e instalaciones que están completamente abiertos para el público.
Según especialistas, visitar Yellowstones durante julio garantiza una experiencia inigualable porque todos los lugares se descongelan. Además, el calor intenso del verano disipa el vapor espeso de las fuentes geotermales, permitiendo una visibilidad perfecta y colores mucho más brillantes en sus piscinas naturales.
Durante julio, los días son cálidos con temperaturas entre los 21°C y los 27°C, creando el entorno perfecto para explorar el lugar. Asimismo, el sol se oculta mucho más tarde, lo que ofrece un margen más amplio de horas para recorrer gran parte del parque.
Caminatas: la actividad preferida de los turistas
Una de las actividades favoritas de los turistas es caminar por las pasarelas de madera para ver la erupción del géiser Old Faithful y los colores arcoíris de la Grand Spring, la fuente termal más grande de Estados Unidos.
También se recomienda madrugar o recorrer el atardecer el Lamar Valley o el Hayden Valley. Cerca de estos puntos se pueden ver osos grizzly, lobos, alces y bisontes en libertad.
Las buenas temperaturas permiten caminar hacia los miradores las imponentes cascadas Upper y Lower Falls, donde el río corta paredes de roca de tonos amarillos y rojizos.
Recomendaciones y precauciones para visitar el parque
Al ser un entorno salvaje y activo, las pautas de los guardaparques en la página oficial del Servicio de Parques Nacionales son estrictas:
- Distancia obligatoria: mantener un mínimo de 100 metros de osos y lobos, y un mínimo de 25 metros de bisontes y alces.
- Llevar spray anti-osos: llevalo en la mano, cinturón o pechera.
- Guarda tu comida: todo lo que tenga olor almacenalo en una caja metálica a prueba de osos.
- No abandonar los senderos.