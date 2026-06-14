Osos en libertad y piletas termales: por qué julio es el mes perfecto para descubrir el parque de EE.UU.

Para quienes buscan huir del frío argentino, julio es el momento ideal para explorar el Parque Nacional Yellowstone con osos y aguas termales.

Un destino para aprovechar las altas temperaturas y escapar del frío.

Con la llegada del invierno, muchos argentinos persiguen las altas temperaturas y eligen destinos fuera del país para visitar. Uno de los destinos más llamativos es el Parque Nacional Yellowstone en EEUU con rutas, senderos e instalaciones que están completamente abiertos para el público.

Según especialistas, visitar Yellowstones durante julio garantiza una experiencia inigualable porque todos los lugares se descongelan. Además, el calor intenso del verano disipa el vapor espeso de las fuentes geotermales, permitiendo una visibilidad perfecta y colores mucho más brillantes en sus piscinas naturales.

Durante julio, los días son cálidos con temperaturas entre los 21°C y los 27°C, creando el entorno perfecto para explorar el lugar. Asimismo, el sol se oculta mucho más tarde, lo que ofrece un margen más amplio de horas para recorrer gran parte del parque.

La Gran Fuente Prismática en el Parque Nacional de Yellowstone (EE.UU.), el 22 de junio de 2011. El parque de EEUU que se puede visitar en julio. Shutterstock Caminatas: la actividad preferida de los turistas Una de las actividades favoritas de los turistas es caminar por las pasarelas de madera para ver la erupción del géiser Old Faithful y los colores arcoíris de la Grand Spring, la fuente termal más grande de Estados Unidos.

También se recomienda madrugar o recorrer el atardecer el Lamar Valley o el Hayden Valley. Cerca de estos puntos se pueden ver osos grizzly, lobos, alces y bisontes en libertad.