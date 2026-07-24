Xbox Game Pass suma el nuevo Halo: Campaign Evolved gratis y más estrenos para cerrar julio con todo
Microsoft confirmó nuevos juegos para Xbox Game Pass, con Halo: Campaign Evolved como gran estreno y varios lanzamientos disponibles desde el día uno.
Xbox Game Pass continúa ampliando su catálogo y volverá a despedir el mes con una tanda de incorporaciones que refuerzan su posición como uno de los servicios de suscripción más atractivos para los jugadores. Microsoft confirmó la llegada de siete nuevos títulos para Xbox Game Pass y PC Game Pass, con varios lanzamientos disponibles desde el primer día, entre ellos el esperado Halo: Campaign Evolved, una versión renovada de la aventura protagonizada por Master Chief como principal estreno.
La actualización también trae malas noticias: ocho juegos dejarán el catálogo a fin de mes, por lo que los suscriptores tienen pocos días para completarlos antes de que desaparezcan del servicio.
Halo lidera una nueva ola de estrenos
El gran protagonista de esta actualización será Halo: Campaign Evolved, que estará disponible a partir del 28 de julio como lanzamiento de día uno. Se trata de una versión renovada del clásico que dio origen a la franquicia, con gráficos actualizados, mejoras técnicas y contenido adicional para los fanáticos de la saga.
Antes de su llegada, los jugadores ya pueden disfrutar de The Planet Crafter, un juego de supervivencia espacial desarrollado por Miju Games que propone transformar un planeta hostil en un entorno habitable. El título recibió críticas muy positivas en Steam y ahora forma parte del catálogo de Game Pass Premium.
La lista de novedades también incluye Shift at Midnight, una propuesta de terror cooperativo; Mistfall Hunter, un RPG de fantasía; y Beast of Reincarnation, el nuevo proyecto de Game Freak, estudio conocido mundialmente por la saga Pokémon.
A ellos se suman Hell is Us, una aventura de acción que despertó muy buenas impresiones antes de su lanzamiento, y Heretic + Hexen, una recopilación ideal para quienes disfrutan de los shooters clásicos.
Los juegos confirmados de Xbox
Xbox Game Pass Ultimate
- Shift at Midnight – 22 de julio;
- Halo: Campaign Evolved – 28 de julio;
- Mistfall Hunter – 30 de julio;
- Beast of Reincarnation – 4 de agosto.
Game Pass Premium
- The Planet Crafter – 21 de julio;
- Hell is Us – 23 de julio;
- Heretic + Hexen – 4 de agosto.
PC Game Pass
- Corsair Cove – 31 de julio.
Los títulos que abandonan el servicio
Como ocurre todos los meses, el ingreso de nuevos juegos también implica la salida de otros. Microsoft confirmó que ocho títulos dejarán Xbox Game Pass el próximo 31 de julio, por lo que todavía hay tiempo para disfrutarlos sin costo adicional antes de que abandonen la biblioteca.
Entre las bajas más importantes aparecen Celeste, considerado uno de los mejores juegos independientes de los últimos años; Crusader Kings III, el exitoso simulador de estrategia; Mount & Blade II: Bannerlord y Sniper Elite Resistance, además de otras propuestas que completan la lista.
Los juegos que dejarán el servicio son:
- Back to the Dawn;
- Celeste;
- Crusader Kings III;
- Mount & Blade II: Bannerlord;
- My Friendly Neighborhood;
- Rain World;
- Sniper Elite Resistance;
- Whiskerwood.
Con esta actualización, Microsoft vuelve a apostar por una combinación de grandes franquicias, estrenos de día uno y propuestas independientes para mantener el atractivo de Xbox Game Pass. La llegada de Halo: Campaign Evolved se perfila como el gran lanzamiento del cierre de julio, acompañado por varios títulos que amplían la oferta para todos los gustos y consolidan el valor de la suscripción para los jugadores de Xbox y PC.