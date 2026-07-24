Xbox Game Pass suma el nuevo Halo: Campaign Evolved gratis y más estrenos para cerrar julio con todo

Microsoft confirmó nuevos juegos para Xbox Game Pass, con Halo: Campaign Evolved como gran estreno y varios lanzamientos disponibles desde el día uno.

Xbox Game Pass continúa ampliando su catálogo y volverá a despedir el mes con una tanda de incorporaciones que refuerzan su posición como uno de los servicios de suscripción más atractivos para los jugadores. Microsoft confirmó la llegada de siete nuevos títulos para Xbox Game Pass y PC Game Pass, con varios lanzamientos disponibles desde el primer día, entre ellos el esperado Halo: Campaign Evolved, una versión renovada de la aventura protagonizada por Master Chief como principal estreno.

La actualización también trae malas noticias: ocho juegos dejarán el catálogo a fin de mes, por lo que los suscriptores tienen pocos días para completarlos antes de que desaparezcan del servicio.

Xbox Game Pass incorpora siete juegos nuevos, aunque también despedirá ocho títulos a fin de mes. Xbox Halo lidera una nueva ola de estrenos El gran protagonista de esta actualización será Halo: Campaign Evolved, que estará disponible a partir del 28 de julio como lanzamiento de día uno. Se trata de una versión renovada del clásico que dio origen a la franquicia, con gráficos actualizados, mejoras técnicas y contenido adicional para los fanáticos de la saga.

Antes de su llegada, los jugadores ya pueden disfrutar de The Planet Crafter, un juego de supervivencia espacial desarrollado por Miju Games que propone transformar un planeta hostil en un entorno habitable. El título recibió críticas muy positivas en Steam y ahora forma parte del catálogo de Game Pass Premium.

La lista de novedades también incluye Shift at Midnight, una propuesta de terror cooperativo; Mistfall Hunter, un RPG de fantasía; y Beast of Reincarnation, el nuevo proyecto de Game Freak, estudio conocido mundialmente por la saga Pokémon.