Apple acelera el desarrollo de iOS 27 con el lanzamiento de la segunda beta pública

Apple publicó una nueva versión de prueba de su plataforma que incluye cambios estéticos, ajustes en Siri y referencias en su código a baterías dobles.

La carrera por afinar las funciones del software que llegará a los usuarios en la temporada de primavera continúa a ritmo sostenido. Apple lanzó de forma oficial la segunda prueba pública de iOS 27, una actualización acelerada que llega apenas una semana después de la primera versión experimental. La estabilidad general del entorno permitió acortar los plazos habituales de evaluación para los usuarios registrados.

La segunda beta pública de iOS 27 se encuentra disponible para los usuarios inscritos en el programa de evaluación. Shutterstock Modificaciones de interfaz y funciones del sistema operativo La nueva entrega del sistema operativo concentra sus principales agregados en las capacidades de asistencia por voz en las regiones autorizadas. En este apartado, la plataforma suma una pantalla de presentación renovada y dos voces adicionales en idioma inglés. Asimismo, la aplicación de Fotos incorpora la opción de ampliar las imágenes proporcionales para que ocupen la totalidad del panel en pantalla completa.

En lo que respecta a la gestión de redes, el sistema operativo permite activar o desactivar la Asistencia Wi-Fi de manera individual para cada red guardada, en lugar de aplicar un ajuste general. Por su parte, la aplicación de Apple TV añade la descarga automática de nuevos episodios y los auriculares AirPods Pro suman un control deslizante para ajustar el audio adaptativo directamente desde el Centro de Control del equipo.

Código fuente y novedades para el ecosistema iPhone El aspecto más relevante identificado por los especialistas no se observa a simple vista en la pantalla. Dentro del código de la actualización de Apple, los programadores hallaron referencias directas a la gestión de un sistema de batería doble. Este hallazgo en el software coincide con los rumores de la industria sobre la arquitectura interna que utilizará el primer modelo plegable que la empresa prepara para el mercado global.