Si vas a cambiar tu teléfono, este iPhone 15 Pro está casi regalado en Mercado Libre

Antes de la llegada de una nueva generación de teléfonos, suele aparecer una oportunidad interesante para quienes buscan renovar su equipo sin pagar el precio de un lanzamiento reciente. En ese escenario, Mercado Libre ofrece un iPhone 15 Pro de 128 GB con un valor que llamó la atención de muchos compradores, convirtiéndose en una alternativa para acceder a un celular premium de Apple por menos dinero .

El iPhone 15 Pro marcó un salto importante dentro del catálogo de Apple gracias a la incorporación de un chasis de titanio de calidad aeroespacial, un material que permitió reducir el peso hasta los 187 gramos sin resignar resistencia. A eso se suma una trasera de vidrio mate texturizado y protección Ceramic Shield en la parte frontal.

Su pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas mantiene un nivel de calidad propio de la gama alta. Incorpora tecnología ProMotion con tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, función Siempre Activa y una resolución de 2556 x 1179 píxeles, ofreciendo una experiencia fluida tanto para navegar como para jugar o consumir contenido multimedia.

En el interior trabaja el procesador Apple A17 Pro, fabricado con tecnología de 3 nanómetros. El chip de seis núcleos incorpora una GPU optimizada para Ray Tracing, mejorando el rendimiento gráfico en videojuegos y aplicaciones exigentes. Además, está acompañado por 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

Uno de los principales atractivos del iPhone 15 Pro continúa siendo su sistema fotográfico. En la parte trasera incorpora una cámara principal de 48 megapíxeles, un lente ultra gran angular de 12 MP con campo de visión de 120 grados y un teleobjetivo de 12 MP con zoom óptico de tres aumentos.

La cámara frontal TrueDepth de 12 MP también mantiene un rendimiento destacado para selfies y videollamadas, con grabación en HDR 4K hasta 60 cuadros por segundo.

En conectividad, el equipo ofrece compatibilidad con redes 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS de alta precisión y el chip Ultra Wideband de segunda generación. También incorpora el puerto USB-C con velocidades USB 3, una de las principales novedades respecto de generaciones anteriores.

Entre sus funciones adicionales aparecen el botón de Acción configurable, Face ID, el escáner LiDAR y el sistema de emergencia SOS vía satélite, pensado para situaciones donde no existe cobertura celular.

El iPhone 15 Pro ofrece rendimiento de alta gama, pantalla OLED y hasta seis cuotas disponibles actualmente. Shutterstock

El precio que lo convierte en una oportunidad

El equipo publicado en Mercado Libre corresponde a una unidad que presenta más del 80% de capacidad de batería, pantalla sin rayones ni imperfecciones visibles y únicamente marcas de uso sutiles, características habituales en dispositivos reacondicionados o de segunda mano en muy buen estado.

Su autonomía permite hasta 23 horas de reproducción de video gracias a una batería de 3.274 mAh, compatible con carga rápida —capaz de recuperar el 50% de la batería en aproximadamente 30 minutos— y carga inalámbrica MagSafe de 15 W.

Actualmente, este iPhone 15 Pro de 128 GB se encuentra disponible por $1.114.787, con la posibilidad de financiar la compra en hasta seis cuotas de $250.808.

Para quienes buscan dar el salto a un iPhone de gama alta sin llegar al costo de los modelos más recientes, esta publicación aparece como una de las opciones más atractivas del momento, combinando un hardware que sigue vigente, un excelente sistema de cámaras y un precio considerablemente inferior al de un equipo nuevo.