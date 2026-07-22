El iPhone 18 Pro sumará una lente de apertura variable en su sistema de cámaras

El nuevo iPhone incorporará un mecanismo que regula la entrada de luz para mejorar la fluidez de los videos y la nitidez fotográfica.

Apple prepara una actualización técnica relevante en el apartado fotográfico de sus iPhone de gama alta. El próximo iPhone 18 Pro incluirá por primera vez una lente de apertura variable en su conjunto de cámaras. Este mecanismo físico ajusta la entrada de luz hacia el sensor para optimizar la toma de imágenes.

Además de nuevos colores, los iPhone sumarán lentes con apertura variable. Imagen generada con IA Un cambio mecánico en las cámaras del iPhone 18 Pro Los lentes de los celulares actuales mantienen una apertura fija en sus sensores principales. Para compensar las variaciones de iluminación en el entorno, los dispositivos modifican la velocidad de obturación de forma digital. La integración de un diafragma mecánico en el iPhone 18 Pro permitirá reducir el diámetro de la lente en condiciones de alta luminosidad. Esta innovación evita la exposición excesiva en entornos soleados y brinda un aspecto natural al movimiento registrado en las secuencias de video.

La modificación del diámetro del lente también favorece la definición en los bordes de los archivos fotográficos. El nuevo sistema óptico genera un desenfoque de fondo progresivo en el modo retrato de forma nativa, lo que reduce la dependencia del procesamiento por software que utiliza el iPhone. Los especialistas de la industria destacan que esta tecnología mejora la fidelidad de la imagen en tomas fijas.

El nuevo iPhone 18 Pro ofrecerá grabaciones con mayor fluidez en situaciones de luz solar directa. Imagen generada con IA Fecha de presentación y expectativas del teléfono La compañía asiática de componentes ópticos inició la producción masiva de estas piezas para cumplir con el calendario de lanzamiento. La presentación oficial del iPhone 18 Pro y de su versión Max se realizará en el mes de septiembre durante la conferencia anual de la empresa. En el mismo evento, la firma mostrará su primer modelo plegable para competir en un segmento en crecimiento dentro del mercado global.