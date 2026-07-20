La versión de prueba de iOS 27 mejora el rendimiento de los iPhone en todos los sentidos

La nueva actualización pública de iOS 27 para iPhone optimiza los tiempos de respuesta del sistema y agiliza las tareas diarias en modelos antiguos.

La optimización del rendimiento en los dispositivos móviles es un factor clave para prolongar la vida útil del hardware. La compañía tecnológica Apple lanzó de forma oficial la versión beta pública de iOS 27, una actualización de software que incluye más de 30 mejoras puntuales destinadas a incrementar la velocidad de respuesta en los teléfonos compatibles.

La instalación experimental de iOS 27 permite a los usuarios evaluar las modificaciones de rendimiento antes del lanzamiento definitivo. Shutterstock Las optimizaciones del nuevo sistema operativo El desarrollo de este software implicó una revisión de las capacidades básicas de la plataforma para agilizar los procesos cotidianos. Según datos oficiales difundidos por los desarrolladores en la presentación de la herramienta, la carga de las nuevas capturas dentro de la aplicación de fotos registra una aceleración de hasta el 70%. Asimismo, la velocidad de transferencia mediante el sistema inalámbrico AirDrop presenta un incremento de hasta el 80% en el envío de archivos.

El fabricante confirmó que estas modificaciones buscan que las funciones del sistema operativo respondan de manera fluida incluso cuando el equipo se encuentra configurado en el modo de bajo consumo. Entre los componentes modificados figuran el navegador web Safari, la aplicación de correo electrónico Mail, el emparejamiento de accesorios para el hogar inteligente y la carga del teclado de emoticonos. El ajuste en el procesamiento de datos reduce la latencia general durante el uso continuo.

Los desarrolladores mantuvieron la compatibilidad del software con terminales que tienen varios años de presencia en el mercado. Shutterstock Impacto en el hardware y compatibilidad del iPhone Las pruebas de rendimiento técnico se realizaron sobre dispositivos con diferente antigüedad de fabricación. Los reportes de la firma indican que las aplicaciones se inician hasta un 30% más rápido tras realizar la actualización. Estas mediciones estadísticas de Apple se basaron en ensayos comparativos con la línea de teléfonos del año 2019, utilizando equipos que ejecutaban la versión previa del ecosistema junto a terminales con la nueva plataforma en desarrollo.

La distribución masiva de este paquete de mejoras está planificada para la temporada de primavera del hemisferio sur. En la actualidad, el acceso se encuentra limitado a los programadores registrados y a los miembros del programa de evaluación abierta. La lista de compatibilidad para el uso de esta tecnología abarca a los modelos de iPhone lanzados a partir de la undécima generación, lo que permite el acceso a usuarios con terminales de segmentos previos.