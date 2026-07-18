Apple habilita la beta pública de iOS 27 con su nueva Siri AI

El sistema operativo de Apple inicia la prueba masiva de su renovada herramienta de inteligencia artificial: Siri AI.

El sistema operativo de la manzana inicia su fase de prueba abierta para millones de dispositivos compatibles en todo el mundo.

Apple habilitó una nueva versión de prueba para su sistema operativo móvil. Esta actualización masiva representa el ensayo más amplio hasta la fecha para su renovado asistente virtual, el cual busca competir de manera directa contra desarrollos consolidados de otras firmas tecnológicas del sector como ChatGPT o Gemini.

Apple habiltó una nueva versión de prueba para su sistema operativo. Apple La llegada de la Siri AI a los usuarios de la marca Los usuarios ya pueden instalar de manera voluntaria la versión de prueba de iOS 27, que incorpora por primera vez la tecnología de Siri AI sin necesidad de poseer una cuenta de desarrollador. Esta decisión del fabricante facilita que una porción de sus 2.500 millones de dispositivos activos en el planeta comience a testear las respuestas y el comportamiento de la plataforma en entornos reales.

La herramienta de inteligencia artificial funciona mediante modelos de lenguaje propios. El procesamiento de la información se realiza dentro del propio chip del teléfono inteligente y a través de servidores seguros que no almacenan los datos privados de los individuos.

Integración del sistema y funciones de inteligencia artificial Características principales de la actualización

Acceso directo mediante el deslizamiento de la Dynamic Island en la pantalla.

Búsquedas avanzadas integradas en la herramienta nativa Spotlight.

Aplicación independiente para interactuar en formato de chat escrito.

Capacidad para analizar correos electrónicos, imágenes y mensajes de texto. La renovada Siri AI puede buscar fotografías específicas dentro de la galería del usuario, programar eventos detectados en un mensaje de texto o resumir conversaciones grupales extensas. El ecosistema de Apple despliega esta tecnología no solo en teléfonos móviles, sino también en tabletas, computadoras portátiles y relojes inteligentes. Sin embargo, debido a las regulaciones de privacidad vigentes, estas opciones no se encuentran disponibles de momento para el territorio de la Unión Europea.