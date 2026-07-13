Nuevas filtraciones adelantan cambios en la línea de Apple Pencil

Los próximos modelos de Apple incorporarían modificaciones estructurales de batería debido a las regulaciones de la Unión Europea.

Apple proyecta la renovación de sus accesorios para tabletas electrónicas de cara al próximo año corporativo. La empresa de tecnología diseña dos versiones actualizadas de sus Apple Pencil de manera simultánea. El desarrollo responde a las exigencias normativas del mercado europeo sobre la sustitución de celdas de energía en dispositivos de consumo.

El impacto de las normativas europeas en la batería de los lápices Los reportes que surgen de la industria indican que la compañía estadounidense trabaja sobre dos segmentos de precio distintos. Las filtraciones revelan que la actualización afectará tanto al modelo económico con puerto USB-C como a la alternativa avanzada denominada Pro. La meta principal de esta ingeniería es modificar la arquitectura interna de los componentes de carga.

Las recientes filtraciones indican que Apple planea renovar su gama de punteros digitales el próximo año junto a sus nuevas tabletas. Shutterstock "Apple trabaja para satisfacer los requisitos de la Unión Europea relacionados con hacer que las baterías sean más reemplazables", detalló el periodista especializado Mark Gurman en su informe sectorial.

La implementación de nuevos sistemas de alimentación eléctrica anticipa que los usuarios podrán cambiar las celdas dañadas sin descartar el accesorio completo. Esta medida modifica la política tradicional de ensamblaje sellado que la marca utilizó desde el inicio de esta familia de productos.

Calendario de lanzamiento y evolución de los accesorios tech El lanzamiento de estos dos modelos coincidirá con la presentación de la próxima generación de tabletas iPad Pro. Estos accesorios tech complementan las pantallas táctiles profesionales y su renovación suele acompañar el recambio de los procesadores principales. La última actualización del Apple Pencil ocurrió a finales de 2023, mientras que la versión profesional llegó al mercado a mediados de 2024.