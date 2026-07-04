Llega un fuerte descuento del iPhone15 Plus en Mercado Libre

En un contexto donde los smartphones de gama alta mantienen precios elevados en Argentina, Mercado Libre sorprendió con una de las ofertas más agresivas del momento: el iPhone 15 Plus con hasta un 50% de descuento . La rebaja llega como una oportunidad ideal para quienes aún usan modelos antiguos de Apple y buscan dar el salto a un equipo más moderno sin pagar el precio completo de lanzamiento.

La promoción no pasó desapercibida, especialmente porque se trata de uno de los modelos más equilibrados de la familia iPhone 15 , con gran pantalla, buena autonomía y un sistema de cámaras renovado. El descuento lo posiciona como una opción mucho más accesible dentro del ecosistema premium de Apple .

El iPhone 15 Plus incorpora una serie de mejoras que lo alejan claramente de generaciones anteriores. Uno de los cambios más visibles es la llegada de la Dynamic Island, que reemplaza el clásico notch y permite visualizar notificaciones, llamadas y actividades en tiempo real sin interrumpir el uso del teléfono.

En su interior, el dispositivo está impulsado por el chip A16 Bionic, que ofrece un rendimiento fluido tanto para tareas cotidianas como para juegos, edición de fotos y aplicaciones exigentes. A esto se suma una batería optimizada que promete autonomía para todo el día, incluso con uso intensivo.

En el apartado fotográfico, el equipo incorpora una cámara principal de 48 MP con teleobjetivo de 2x, lo que mejora notablemente la calidad de las imágenes y permite capturas más detalladas, incluso en condiciones de baja luz. También suma mejoras en retratos, con mayor precisión de color y enfoque ajustable incluso después de tomar la foto.

La promoción reduce el precio del iPhone 15 Plus a poco más de la mitad de su valor original. Shutterstock

Un descuento que cambia la decisión de compra

La gran novedad no está solo en las características del equipo, sino en su precio. El iPhone 15 Plus pasó de un valor anterior cercano a $2.764.894 a un precio actual de $1.382.447, lo que representa un 50% de descuento. Además, se ofrece la posibilidad de financiarlo en 6 cuotas de $311.027, lo que lo vuelve más accesible para quienes prefieren no realizar un pago único.

Más allá del precio, el equipo también suma ventajas en conectividad con USB-C, mayor compatibilidad con otros dispositivos del ecosistema Apple y mejoras en seguridad como la detección de choques, que puede solicitar asistencia automática en caso de accidentes.

Además del descuento, el equipo puede financiarse en seis cuotas y ofrece USB-C y mayor autonomía. Shutterstock

¿Vale la pena aprovechar la oferta?

La combinación de diseño, potencia y descuento hace que el iPhone 15 Plus se posicione como una de las compras más atractivas dentro del segmento premium actual. Para usuarios que vienen de modelos iPhone más antiguos, el salto en rendimiento, cámara y experiencia general es significativo.

Con la rebaja del 50%, la decisión deja de ser solo tecnológica y pasa a ser también económica: actualizar ahora puede resultar más conveniente que esperar, especialmente en un contexto de precios variables y alta demanda en dispositivos Apple.

En definitiva, Mercado Libre abre una ventana poco frecuente para acceder a un iPhone de última generación a mitad de precio, una oportunidad que apunta directamente a quienes buscan renovar su celular sin resignar calidad ni prestaciones.