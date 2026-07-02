Oferta bomba en Mercado Libre: el Huawei Pura 80 cuesta casi la mitad por tiempo limitado

En un mercado donde los teléfonos de alta gama suelen mantener precios elevados durante varios meses, el Huawei Pura 80 vuelve a llamar la atención por una propuesta que combina tecnología de primer nivel con una de las promociones más importantes vistas recientemente en Mercado Libre . El dispositivo reúne prestaciones pensadas para usuarios exigentes , desde un sistema de cámaras avanzado hasta una batería de larga duración y un diseño premium.

Se trata de un equipo que apunta a competir dentro del segmento más alto del mercado, ofreciendo una experiencia completa tanto para quienes utilizan el celular para trabajar como para quienes priorizan la fotografía, el entretenimiento o los videojuegos.

Uno de los grandes diferenciales del Huawei Pura 80 es su cámara Ultra Chroma XMAGE, un sistema desarrollado para captar colores más precisos y naturales en diferentes condiciones de iluminación. Ya sea en exteriores con plena luz del día o en ambientes nocturnos, la propuesta busca ofrecer imágenes con mayor fidelidad cromática y un excelente nivel de detalle.

En el apartado estético, Huawei apuesta por un acabado en cristal mate, que brinda una sensación agradable al tacto y ayuda a evitar las marcas de huellas. A esto se suma una pantalla de bordes planos, un detalle que refuerza su aspecto moderno y elegante.

La durabilidad también ocupa un lugar importante. El celular incorpora Kunlun Glass de segunda generación, un vidrio diseñado para resistir mejor los golpes y las caídas accidentales del uso cotidiano. Además, cuenta con resistencia al agua, una característica que aporta un plus de tranquilidad en diferentes situaciones.

Potencia, autonomía y funciones inteligentes

El Huawei Pura 80 incorpora una batería de 5.170 mAh, una capacidad que permite afrontar una jornada completa de uso intensivo sin grandes preocupaciones. Cuando llega el momento de recargarla, el equipo ofrece "Huawei SuperCharge" de 66 W por cable y 50 W de forma inalámbrica, reduciendo considerablemente los tiempos de espera.

En materia de rendimiento, dispone de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, especificaciones que garantizan un funcionamiento fluido incluso con múltiples aplicaciones abiertas y espacio suficiente para guardar fotografías, videos y documentos.

A esto se suman funciones de personalización que permiten modificar la pantalla de bloqueo mediante temas interactivos, efectos visuales y opciones dinámicas que hacen más entretenida la experiencia de uso.

Ofrece potencia, 12 GB RAM, carga rápida y experiencia fluida para trabajo, fotos y entretenimiento. Imagen generada con IA

La oferta que sorprendió a los usuarios

Más allá de sus características técnicas, el Huawei Pura 80 se convirtió en uno de los productos más comentados de Mercado Libre por el fuerte descuento que recibió en las últimas horas.

El celular tenía un precio original de $2.009.999, pero actualmente puede conseguirse por $1.044.999, lo que representa una rebaja de 48%, equivalente a más de $960.000 de ahorro.

La promoción también incluye la posibilidad de pagarlo en 12 cuotas fijas de $87.083, una financiación que termina de convertir a esta publicación en una de las ofertas más atractivas del momento para quienes buscan dar el salto a un celular premium sin pagar su valor habitual.