Samsung sorprende en Mercado Libre con un 50% de descuento en el Galaxy S26 y no es un reacondicionado

Conseguir un celular de gama alta con un descuento del 50% no es algo que ocurra todos los días. Sin embargo, Samsung volvió a captar la atención de los compradores con una agresiva promoción en Mercado Libre , donde el Galaxy S26 de 256 GB aparece con un descuento importente que reduce su precio de más de tres millones de pesos a poco más de un millón y medio.

La oferta convierte al último buque insignia de la marca en una alternativa mucho más accesible para quienes buscan un smartphone premium con inteligencia artificial, un procesador de última generación y un sistema de cámaras preparado para fotografía y video de alto nivel.

El Galaxy S26 mantiene la filosofía de Samsung de ofrecer un teléfono compacto sin resignar potencia. Incorpora una pantalla LTPO Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, una combinación que garantiza imágenes fluidas, excelente brillo y colores intensos tanto para videojuegos como para contenido multimedia.

El Samsung Galaxy S26 combina inteligencia artificial, potente procesador y cámaras premium con una rebaja histórica en Mercado Libre.

En su interior trabaja el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 —o Exynos 2600 según el mercado— acompañado por 12 GB de memoria RAM LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento UFS 4.0. Esta configuración permite ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo, aprovechar las nuevas funciones de Galaxy AI y obtener un rendimiento sobresaliente incluso en tareas exigentes.

El equipo llega con Android 16 y la interfaz One UI 8.5, que incorpora nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial para mejorar la productividad, la edición de imágenes y la experiencia general de uso.

La promoción deja al Galaxy S26 con financiación en seis cuotas y especificaciones de gama alta. Samsung

Cámaras de alto nivel y diseño premium

En el apartado fotográfico, Samsung apuesta por un sistema de tres cámaras traseras encabezado por un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS). Lo acompañan un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico de tres aumentos y un lente ultra gran angular de 12 MP, una configuración que brinda versatilidad para distintos tipos de fotografía.

La cámara frontal de 12 MP también apunta a ofrecer buenos resultados tanto en selfies como en videollamadas, mientras que el procesamiento mediante inteligencia artificial mejora automáticamente el color, la iluminación y el nivel de detalle.

El diseño continúa siendo uno de sus puntos fuertes. Con apenas 167 gramos de peso y un grosor de 7,2 milímetros, el Galaxy S26 combina un cuerpo de aluminio con protección Corning Gorilla Glass Victus 2 y resistencia al agua y al polvo, ofreciendo una sensación premium sin perder comodidad en el uso diario.

Pantalla AMOLED, Galaxy AI, cámaras avanzadas y un descuento del 50% impulsan la oferta del Galaxy S26. Shutterstock

Precio y ¿vale la pena aprovechar la oferta?

La batería de 4.300 mAh ofrece autonomía para una jornada completa de uso y es compatible con carga rápida de 25 W por cable y carga inalámbrica de 15 W. Además, el dispositivo incorpora conectividad 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y NFC, asegurando compatibilidad con las tecnologías más recientes.

Uno de los aspectos más llamativos es su precio. En Mercado Libre, el Galaxy S26 pasó de costar $3.027.058 a $1.513.529, una rebaja del 50% que también puede financiarse en seis cuotas de $340.518.

Para quienes buscaban renovar su smartphone con un modelo de última generación, esta promoción posiciona al Galaxy S26 como una de las ofertas más atractivas del segmento premium. Su combinación de potencia, inteligencia artificial, calidad de construcción y un descuento poco habitual lo convierten en una oportunidad difícil de ignorar.