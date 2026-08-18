Samsung sorprende con un 70% de descuento en Mercado Libre para uno de sus plegables premium

Los teléfonos plegables se convirtieron en una de las propuestas más llamativas del mercado móvil. Dentro de este segmento, Samsung fue una de las marcas que más apostó por este formato y el Galaxy Z Fold5 es un claro ejemplo de ello. A pesar de haber sido presentado en 2023, todavía conserva características propias de un equipo premium.

El modelo combina una pantalla interna de gran tamaño, un potente procesador, 12 GB de RAM y un sistema de cámaras versátil. Además, su formato permite utilizarlo como smartphone convencional cuando está cerrado o como una pequeña tablet al desplegarlo.

En las últimas horas, una publicación en Mercado Libre volvió a poner al equipo en el centro de la escena , aunque hay un detalle importante: se trata de una unidad reacondicionada.

Uno de los grandes atractivos del Galaxy Z Fold5 está en su sistema de doble pantalla. La principal es una Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas, con resolución QXGA+ de 2176 x 1812 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz.

Su tamaño resulta especialmente útil para navegar por Internet, consumir contenido multimedia, trabajar con varias aplicaciones y disfrutar de videojuegos con una superficie de visualización mucho mayor que la de un teléfono tradicional.

Cuando el dispositivo permanece plegado, la pantalla exterior es de 6,2 pulgadas, también Dynamic AMOLED 2X y con una tasa de refresco de 120 Hz. Esta configuración permite utilizar el equipo normalmente sin necesidad de abrirlo constantemente.

El Galaxy Z Fold5 también es compatible con el S Pen, por lo que puede convertirse en una herramienta interesante para tomar notas, dibujar o realizar determinadas tareas de productividad.

Samsung sorprende con una rebaja que deja al Galaxy Z Fold5 cerca del millón de pesos. Shutterstock

Un hardware pensado para exigentes

En su interior se encuentra el Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy, uno de los procesadores de gama alta de su generación, fabricado con tecnología de 4 nanómetros.

El chip está acompañado por 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Esta combinación permite ejecutar aplicaciones exigentes y trabajar con varias herramientas al mismo tiempo.

El almacenamiento, eso sí, no puede ampliarse mediante tarjetas microSD, por lo que los 256 GB son el espacio disponible para aplicaciones, fotografías, videos y documentos.

En conectividad, el plegable de Samsung ofrece 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y NFC. También cuenta con certificación IPX8 de resistencia al agua.

El plegable premium de Samsung mantiene potencia, versatilidad y compatibilidad con S Pen pese a sus años. Shutterstock

Un sistema de cámaras completo

Samsung incorporó en el Galaxy Z Fold5 un sistema fotográfico compuesto por tres sensores traseros. La cámara principal es de 50 MP con estabilización óptica de imagen, acompañada por un gran angular de 12 MP con un campo de visión de 123 grados.

El tercer sensor es un teleobjetivo de 10 MP que permite realizar zoom óptico de 3x, una característica útil para fotografías tomadas desde cierta distancia.

Para selfies y videollamadas, el dispositivo incorpora una cámara frontal exterior de 10 MP. En la pantalla interna se encuentra además una cámara de 4 MP ubicada debajo del panel.

La batería tiene una capacidad de 4.400 mAh, con carga rápida por cable de 25 W y carga inalámbrica de 15 W. No es uno de los puntos más destacados del teléfono, pero forma parte del equilibrio necesario para mantener el formato plegable.

Samsung Galaxy Z Fold5 aparece reacondicionado con 71% de descuento y características propias de un equipo premium. Shutterstock

El precio y la condición del equipo

El aspecto que vuelve especialmente llamativa a esta publicación es que el equipo se ofrece como reacondicionado en condición “Excelente”. Según la descripción, debe contar con más del 80% de capacidad de batería, una pantalla sin detalles ni imperfecciones y únicamente marcas de uso sutiles.

También hay que considerar que se trata de un producto que tuvo un uso previo y que fue inspeccionado o reparado para garantizar su funcionamiento. Puede, además, no incluir los accesorios ni el embalaje original.

En cuanto al precio, el Samsung Galaxy Z Fold5 de 256 GB figura actualmente en Mercado Libre a $1.060.604, frente a un valor anterior informado de $3.699.999. Esto representa un 70% de descuento.

La publicación también ofrece la posibilidad de pagar en 6 cuotas de $238.618. Por tratarse de un equipo reacondicionado, conviene revisar cuidadosamente las condiciones de la unidad, la garantía y los accesorios incluidos antes de concretar la compra.