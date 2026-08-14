Un iPhone potente aparece con un descuento del 50% en Mercado Libre

Hay ofertas que llaman la atención por unos pocos miles de pesos y otras que directamente obligan a mirar dos veces el precio. Es el caso de este iPhone 16e , que apareció en Mercado Libre con un descuento del 53% y una diferencia de más de $1,2 millones respecto de su valor anterior. El equipo de Apple , que combina una pantalla OLED, chip A18, cámara de 48 MP y compatibilidad con Apple Intelligence , puede conseguirse actualmente por un precio sumamente llamativo.

El iPhone 16e apuesta por un formato compacto con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas , resolución de 2532 x 1170 píxeles y una densidad de 460 ppp. El panel ofrece hasta 1200 nits de brillo máximo en HDR, una característica que permite visualizar contenidos con mayor claridad en diferentes condiciones de iluminación.

Con un peso aproximado de 167 gramos, resulta un teléfono relativamente liviano y cómodo para utilizar durante períodos prolongados. También incorpora protección Ceramic Shield en la parte frontal y certificación IP68 frente al agua y al polvo.

El diseño se completa con el botón de acción, que puede configurarse para acceder rápidamente a distintas funciones, aplicaciones o herramientas del teléfono.

Debajo de la pantalla aparece uno de los principales argumentos del iPhone 16e : el chip Apple A18, acompañado por 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Esta configuración no solo permite ejecutar aplicaciones y juegos con solvencia, sino que también está preparada para aprovechar las funciones de Apple Intelligence. El teléfono llega con iOS 18 y puede beneficiarse de las actualizaciones periódicas del sistema operativo.

Para quienes compran un iPhone pensando en conservarlo durante varios años, este punto puede resultar especialmente atractivo: el procesador A18 le proporciona una plataforma actual sobre la que Apple puede seguir incorporando nuevas funciones.

El iphone 16e suma conectividad 5G, puerto USB-C, carga inalámbrica y compatibilidad con accesorios MagSafe. Apple

Cámara de 48 MP y 5G

En fotografía, el iPhone 16e cuenta con una cámara principal Fusion de 48 MP, equipada con estabilización óptica y capacidad para realizar un zoom de calidad óptica de 2x mediante el recorte del sensor.

La cámara frontal es de 12 MP y dispone de enfoque automático, una característica que mejora la versatilidad para selfies y videollamadas.

En conectividad, el teléfono ofrece 5G y puerto USB-C. También es compatible con carga inalámbrica y MagSafe, por lo que puede utilizarse con una amplia variedad de accesorios del ecosistema de Apple.

Una oferta que cambia por completo la ecuación

La publicación también permite financiar la compra en 6 cuotas de $256.343. Con este precio, el iPhone 16e se convierte en una de las alternativas de Apple más llamativas para quienes buscan un teléfono potente, compacto y preparado para las nuevas funciones de inteligencia artificial.

También incorpora Face ID para desbloquear el teléfono y autenticar accesos de manera segura, además de las funciones de privacidad propias de iOS.

Pero el dato que termina inclinando la balanza es el precio. El iPhone 16e de 128 GB se ofrece en Mercado Libre a $1.139.389, cuando anteriormente costaba $2.438.269. Esto supone un 53% de descuento, con un ahorro de más de $1,2 millones.